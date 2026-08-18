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18. augusta 2026
Motorkár po zrážke s autom skončil v nemocnici, vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške – FOTO
V prípade motorkára bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok. Všetky záchranné zložky zasahovali v pondelok na ceste medzi obcami Brodzany a Krásno v ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - V prípade motorkára bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok.
Všetky záchranné zložky zasahovali v pondelok na ceste medzi obcami Brodzany a Krásno v okrese Partizánske po zrážke motocykla s osobným autom. Podľa doterajších zistení polície 65-ročný vodič motocykla jazdiaci v smere od obce Krásno na obec Brodzany z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim autom Land Rover.
„Vodič motocykla utrpel zranenia, v dôsledku ktorých bol letecky transportovaný do nemocnice. 40 ročný vodič vozidla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Vodič auta bol na mieste podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných omamných látok, ktorá skončila s negatívnym výsledkom merania,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
V prípade motorkára bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok. Okresný dopravný inšpektorát v Partizánskom túto udalosť dokumentuje ako dopravnú nehodu. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Motorkár po zrážke s autom skončil v nemocnici, vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Všetky záchranné zložky zasahovali v pondelok na ceste medzi obcami Brodzany a Krásno v okrese Partizánske po zrážke motocykla s osobným autom. Podľa doterajších zistení polície 65-ročný vodič motocykla jazdiaci v smere od obce Krásno na obec Brodzany z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim autom Land Rover.
„Vodič motocykla utrpel zranenia, v dôsledku ktorých bol letecky transportovaný do nemocnice. 40 ročný vodič vozidla utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Vodič auta bol na mieste podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných omamných látok, ktorá skončila s negatívnym výsledkom merania,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
V prípade motorkára bol nariadený odber krvi na zistenie prítomnosti alkoholu, prípadne iných návykových látok. Okresný dopravný inšpektorát v Partizánskom túto udalosť dokumentuje ako dopravnú nehodu. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Motorkár po zrážke s autom skončil v nemocnici, vodič bol na mieste podrobený dychovej skúške – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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