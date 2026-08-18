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Ozveny Art Filmu 2026: tri divácke trháky festivalu v Kine Lumière


Tagy: Art Film Filmy Kino

Divácky najpríťažlivejšie filmy z 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film prichádzajú do bratislavského Kina Lumière. Prehliadka Ozveny Art Filmu ponúkne od 3. do 17. ...



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iff aff 26 ozveny art filmu novinka web 1280x853 1 676x450 18.8.2026 (SITA.sk) - Divácky najpríťažlivejšie filmy z 32. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Art Film prichádzajú do bratislavského Kina Lumière.


Prehliadka Ozveny Art Filmu ponúkne od 3. do 17. septembra 2026 počas troch septembrových štvrtkov tri výnimočné filmové zážitky: napínavý kriminálny triler Ladič od oscarového režiséra Daniela Rohera s Leom Woodallom a Dustinom Hoffmanom, francúzsku kriminálnu drámu Prípad Bojarski inšpirovanú skutočným príbehom legendárneho falšovateľa a oceňovanú komornú drámu Ulica Malaga, ktorá si získala divákov na festivale v Benátkach.

Silné príbehy, výnimočné herecké výkony a tituly, ktoré zaujali na prestížnych svetových festivaloch, dostávajú v Ozvenách druhú šancu osloviť publikum aj mimo festivalových dní. "Ozveny sú pre nás spôsob, ako priniesť najatraktívnejšie tituly Art Filmu k divákom aj po skončení festivalu. Vybrali sme tri filmy, ktoré v Košiciach rezonovali najviac, a teší nás, že si ich teraz vychutná aj bratislavské publikum," hovorí umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.

Ladič (Tuner)


Projekcia: 3. 9. o 18:30, Kino Lumière

Napínavý kriminálny triler s prvkami drámy a romantiky je hraným debutom kanadského dokumentaristu Daniela Rohera, ktorý v roku 2022 získal cenu publika na festivale Sundance za dokument Navalny a následne Oscara za najlepší celovečerný dokument. Hlavným hrdinom je ladič klavírov Niki, ktorého mimoriadne citlivý sluch dokáže "počuť" mechanizmus trezorov a otvárať ich. Keď sa ocitne pod tlakom finančných problémov, zapletie sa do sveta zločinu, ktorý ohrozuje jeho vzťahy aj vlastnú identitu. V úlohe mentora sa predstaví Dustin Hoffman, po boku Lea Woodalla v hlavnej úlohe. Zvuky, ruchy a hudba sa vo filme stávajú nástrojom napätia i spôsobom, akým divák prežíva svet hlavného hrdinu. Film mal premiéru na festivaloch v Telluride a Toronte a zaradili ho do výberu Canada’s Top Ten 2025.


Prípad Bojarski (L’affaire Bojarski)


Projekcia: 10. 9. o 18:00, Kino Lumière

Napínavý francúzsky kriminálny film režiséra Jeana-Paula Salomého je inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najgeniálnejších falšovateľov peňazí 20. storočia. V povojnovom Francúzsku poľský utečenec a inžinier Jan Bojarski využíva svoj mimoriadny technický talent na výrobu takmer dokonalých bankoviek. Celé roky ich v utajení vyrába na vlastnom dvore, a to v takej kvalite, že oklame aj Francúzsku národnú banku. Proti nemu stojí posadnutý komisár, pre ktorého sa prípad mení na osobnú misiu a dramatickú hru na mačku a myš. Reda Kateb stvárňuje Bojarského s presvedčivosťou a citlivosťou, vďaka čomu postava nepôsobí len ako zločinec, ale aj ako človek formovaný okolnosťami a vnútornými rozpormi.


Ulica Malaga (Calle Málaga)


Projekcia: 17. 9. o 18:00, Kino Lumière

Oceňovaná komorná dráma marockej režisérky Maryam Touzani je citlivou reflexiou staroby, identity a práva rozhodovať o vlastnom živote. Starnúcej Španielke Maríi Ángeles, ktorá prežila celý život v Tangeri, naruší pokoj dcéra, keď sa rozhodne predať byt, v ktorom María žila celé desaťročia. María sa odmieta zmieriť so stratou domova a púšťa sa do boja o svoj životný priestor i spomienky. Postupne získava novú energiu, obnovuje vzťahy a nachádza lásku aj túžbu. V hlavnej úlohe exceluje Carmen Maura, múza Pedra Almodóvara. Film získal na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach Cenu divákov v sekcii Venice Spotlight a stal sa marockým kandidátom na Oscara za najlepší medzinárodný film.



Prehliadka Ozveny Art Filmu sa v Kine Lumière uskutoční od 3. do 17. septembra 2026. Vstupenky a viac informácií nájdu diváci na webe Kina Lumière.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Ozveny Art Filmu 2026: tri divácke trháky festivalu v Kine Lumière © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Art Film Filmy Kino
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