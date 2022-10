Motorkár preletel zákrutou cez protismer a zrazil sa s ďalším, muž aj so spolujazdkyňou skončili v nemocnici (foto)

Zrejme nedodržal predpisy

Situácia na cestách sa zmenila

11.10.2022 (Webnoviny.sk) - Dvaja motorkári sa zrazili v nedeľu popoludní na ceste medzi Naháčom a Trstínom v okrese Trnava. Motocyklista z Bernolákova na Kawasaki GTR 1400 prešiel pravotočivú zákrutu cez protismer, kde narazil do vodiča motocykla Suzuki GSXR 1000.Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, záchranári z miesta nehody odviezli motocyklistu z Trenčína a jeho spolujazdkyňu do nemocnice, obaja utrpeli zranenia s dobou liečenia nad sedem dní. Alkohol polícia motorkárom nezistila.45-ročný vodič z Bernolákova je podozrivý, že počas jazdy neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a nedodržal predpísaný spôsob jazdy.Vodič nemá bezdôvodne prechádzať do protismernej časti vozovky. Urobiť tak môže iba v prípade, že obchádza, predchádza iné vozidlo alebo odbočuje.Polícia motocyklistov upozorňuje, že napriek peknému jesennému počasiu sa jazdné vlastnosti na cestách zmenili. Prispôsobiť treba nielen rýchlosť jazdy stavu cesty, počasiu, ale najmä skúsenostiam a zručnostiam motorkára.