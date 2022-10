Smer podporí navrhované navyšovanie tohtoročného rozpočtu, Fico však predostrel zopár zásadných podmienok (video)

Predčasné parlamentné voľby nie sú naším snom, sú logickým vyústením hlbokej vládnej, ústavnej a sociálnej krízy, v ktorej sa Slovensko nachádza. Povedal v utorok na tlačovej konferencii predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico

Navyšovanie tohtoročného rozpočtu

Strana zároveň predstavila písomné vyhlásenie, ktoré bude doručené všetkým predsedom opozičným strán, parlamentných i neparlamentných.

„Klub poslancov Národnej rady (NR) SR ako politický nástroj strany Smer-SD podporí bez akýchkoľvek podmienok návrh novelizácie zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 zvyšujúci výdavky štátneho rozpočtu o 207 miliónov eur účelovo viazaných na vyplatenie tzv. 14. dôchodku schváleného zákonom 144 poslancami NR SR," zdôraznil Fico.

Dodal, že ak koalícia príde len s touto účelovou novelizáciou v utorok (18. októbra) do parlamentu, nebudú s tým mať problém a rovnako si nebudú klásť žiadne podmienky.

Skrátenie volebného obdobia

Robert Fico ďalej oznámil, že poslanci Smer-SD podporia ďalšie navýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2022 v navrhovanom objeme 1,3 miliardy eur určených na opatrenia zmierňujúce drastické zdražovanie cien energií len s podmienkou skrátenia ôsmeho volebného obdobia NR SR tak, že voľby do parlamentu sa budú konať v prvom polroku budúceho roku.Predseda Smer-SD dodal, že strana podporí i návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 len s podmienkou skrátenia ôsmeho volebného obdobia NR SR tak, že voľby sa budú konať do 30. júna 2023.„Rovnako v tomto vyhlásení si Smer-SD vyhradzuje právo na zmenu štátneho rozpočtu na rok 2023 po predčasných voľbách do NR SR. Pochopiteľne, ak po voľbách vznikne nová vláda, bude hodnotovo iná, ako je tá súčasná," dodal Fico.Fico taktiež uviedol, že sa rozprával so všetkými opozičnými stranami a na základe toho vznikla dohoda, ktorá podľa predsedu Smer-SD bola dnes v NR SR zrealizovaná. „Postup opozície bol koordinovaný a neprezentovala sa na 72. schôdzi," povedal.