Motorkár so spolujazdkyňou zišli z cesty a narazili do stĺpa. Dvaja chlapci zase vbehli pod autá (foto)

Motorkár zišiel z cesty

Chlapci vbehli pod autá

26.6.2020 (Webnoviny.sk) - Do policajných štatistík pribudol ďalší zranený motocyklista aj so spolujazdkyňou, pod auto zase vbehli malé deti. Nehody sa stali vo štvrtok na východe Slovenska.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová, medzi obcami Kravany a Stankovce v Trebišovskom okrese zišiel z cesty 40-ročný motocyklista na Kawasaki. Motorkár následne narazil do dreveného stĺpa.Vodič a jeho 35-ročná spolujazdkyňa utrpeli ťažké zranenia. Alkohol im nezistili. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.Na Spiši sa stali dve nehody, pri ktorých maloletí chlapci vbehli pred prichádzajúce osobné vozidlá. Prvá nehoda sa stala oproti miestnej osade v Richnave, kde sa chlapec rozbehol krížom cez cestu mimo priechodu pre chodcov, ktorý bol v tesnej blízkosti.K druhej došlo v miestnej osade Bystrany. Obaja chlapci vyviazli len s ľahkými poraneniami. Vodičom alkohol nezistili.