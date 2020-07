Motorkárom sa stala osudná rýchla jazda, ďalšiemu vbehla do cesty divá zver a už nedobrzdil (foto)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Niekoľko nehôd motocyklistov riešili policajti počas víkendu v Košickom kraji. V nedeľu popoludní havaroval medzi obcami Švedlár a Nálepkovo (okr. Gelnica) 52-ročný Maďar na Kawasaki. Motocyklista zrejme neprispôsobil rýchlosť a v zákrute spadol. Ako informovala košická krajská polícia, po ceste sa šmýkal a následne narazil do zvodidiel. Pri nehode utrpel zranenia, z ktorých sa bude liečiť viac ako 42 dní.Vážna nehoda sa stala aj v sobotu popoludní v smere od obce Dargov (okr. Trebišov) na Košický Klečenov (okr. Košice okolie). Ako uviedla polícia, 26-ročný motocyklista na Kawasaki Ninja v stúpaní na horský priechod v ostrej zákrute neprispôsobil rýchlosť a dostal šmyk. Motorkár prešiel do protismeru a nohami narazil do protiidúceho osobného vozidla Land Rover. Motocyklista utrpel ťažké zranenia.S ľahkými poraneniami vyviazol 65-ročný vodič Hondy, ktorému pri obci Cestice (okr. Košice okolie) vbehla do cesty lesná zver. Zrážke už nedokázal zabrániť a s motocyklom zišiel z cesty.