Na špecializovaných rodinných súdoch by do rozhodovania zapájali aj psychológov či kolíznych opatrovníkov

Samostatné oddelenie pre rodinnú agendu

Podporujú strany, aby medzi sebou komunikovali

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prioritou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je aj vytvorenie Špecializovaných rodinných súdov. Do rozhodovania súdov o rodinnej agende by chcel totiž rezort prioritne zapojiť aj psychológov, kolíznych opatrovníkov, sociálnych pracovníkov, mediátorov či znalcov. Agentúru SITA o tom informoval Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.Ministerstvo plánuje zriadiť pre rodinnú agendu samostatné oddelenie. Zaviesť by ho mala nová súdna mapa, ktorú by rezort chcel uviesť do platnosti začiatkom budúceho roka. Mapa počíta so zväčšovaním súdnych obvodov a spájaním súdov.Cieľom plánovaného projektu je aj širšie využívanie mimosúdneho riešenia, či pravidlo osobného vypočutia dieťaťa vo vhodne upravených priestoroch súdu.„V tejto súvislosti chceme špecializovať súdy a zaviesť takzvaný interdisciplinárny prístup pri rozhodovaní o dieťati, teda hneď od začiatku do toho vtiahnuť všetkých tých, ktorí vedia o danej rodine a dieťati a môžu napomôcť pri správnom rozhodovaní v danom prípade,“ pokračoval Bubla.Pilotný projekt nových postupov v poručenskej agende z roku 2018 bol inšpirovaný Cochemským modelom. Overujú sa ním v praxi nové postupy, ktoré majú slúžiť k zmenám v poručenskej agende. V prvej fáze sa do projektu zapojili okresné súdy v Prešove, Košiciach, Kežmarku, v Bratislave II. a V. a krajské súdy v Košiciach, Prešove a Bratislave.V druhej polovici roka 2019 sa zapojili aj súdy v Bardejove, Vranove nad Topľou, Poprade a Rimavskej Sobote. Sudcovia, advokáti a mediátori, ktorí sa na projekte zúčastňovali, nie sú za členstvo v pracovnej skupine odmeňovaní.„Na všetkých súdoch, zapojených do pilotného projektu Interdisciplinárnej spolupráce s využitím Cochemskej praxe, sa zatiaľ potvrdilo, že jednoznačne došlo k skráteniu konaní v poručenskej agende,“ informoval Bubla. Je to najmä z dôvodu, že od začiatku konania sú strany edukované a podporované v tom, aby sa snažili medzi sebou komunikovať.Sudkyne zo súdov zapojených do projektu na ostatnom stretnutí na ministerstve tiež potvrdili, že je podávaných oveľa menej odvolaní aj návrhov na výkon rozhodnutia.Projekt takzvaných nových postupov v poručenskej agende vznikol v roku 2018 pod vedením ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. „Pravdou je, že v uplynulých dvoch rokoch zjavne nebol projekt prioritou vedenia ministerstva. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa po nástupe do funkcie pustila do oživenia činnosti pracovnej skupiny vrátane riadneho personálneho obsadenia za ministerstvo spravodlivosti, ktoré zastreší uvedenú agendu,“ dodal Bubla.