Motozraz Sveta motocyklov opäť na Zemplínskej šírave Foto: MTV studio Foto: MTV studio

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zemplínska šírava 26. augusta (OTS) - V polovici augusta sa konal už 18. ročník, ktorý opäť dokázal, že záujem o túto akciu neustále rastie.Osemnásty ročník medzinárodného Motozrazu Sveta motocyklov opäť pritiahol motorkárov zo širokého okolia. Naozaj širokého, pretože prišli nielen z regiónu Zemplína, nielen z celého Slovenska, ale z celej Európy. Už v prvý deň, vo štvrtok bolo vidieť značky krajín ako Česká republika, Poľsko, či Maďarsko a pridali sa aj Holanďania, Nemci, Francúzi a ďalší. Chýr o tejto akcii sa nesie naozaj ďaleko. Medzi prvými, ktorí dorazili na Zemplínsku šíravu, mali zastúpenie hlavne domáci motorkári z blízkeho okolia. Pre viacerých je zraz vrcholom sezóny a tešia sa hlavne na atmosféru. Partia motorkárov z Myjavy dorazila na Zemplín už o deň skôr a okrem zrazu sa chystajú prevetrať svoje motorky aj po okolí. „," zhodli sanedá dopustiť na vynikajúcu atmosféru. „Na tohtoročný motozraz zavítalo celkovo viac ako päťtisíc motorkárov a atmosféru podujatia dokreslili aj tisíce divákov. Po upršanej a veternej strede ich vo štvrtok privítalo pekné počasie, čo k dobrej nálade určite prispelo.Pre motorkárov, ktorí na Motozraz Sveta motocyklov zavítali, bol pripravený bohatý program priamo v areáli podujatia. No počas predĺženého víkendu si samozrejme aj dosýtosti zajazdili. Nechýbali organizované spoločné výjazdy, ktoré ocenili nielen motorkári, ale aj diváci zo širokého okolia. Prvá zo spoločných jázd sa konala už v úvodný večer. Nočná spanilá jazda viedla ulicami Michaloviec a slušný rachot strojov bol sprevádzaný aj dlhočiznou svetelnou „reťazou“. Do mesta Michalovce sa tisícky motorkárov vrátili aj v piatok. Na Námestí slobody mali zástavku, ktorej súčasťou bol aj krátky zábavný program. Jedna z ďalších veľkých tradícií motozrazu – sobotňajšia spanilá jazda tentokrát dostala novú podobu. Minulé ročníky jej trasa viedla okolo celej Zemplínskej šíravy, tento raz motorkári vyrazili na približne 70 km dlhý okruh regiónom Zemplína. Nekonečná kolóna motoriek opäť zožala veľký úspech, tešili sa z nej obyvatelia obcí, ktorými dosiaľ spanilá jazda neviedla. Užívali si to aj samotní motorkári, ktorých sa do sobotnej jazdy zapojilo takmer 4-tisíc, a zmenu trasy si pochvaľovali. „," povedal. Partia kamarátov zo Spiša sa veľkej spanilej jazdy zúčastnila prvýkrát a ako ju hodnotia? „zhodli saStaro-novou disciplínou, ktorá sa na Motozraz Sveta motocyklov vrátila, bola súťaž o najhlučnejší motocykel. Tentokrát však dostala celkom novú iskru, pretože v spolupráci so spoločnosťou OMV šlo o ustanovenie oficiálneho slovenského rekordu. Meranie mal samozrejme na starosti certifikovaný komisár s náležitým prístrojom. Hluk sa meral v polmetrovej vzdialenosti od výfuku a prekvapením bolo, že súboje boli poriadne tesné. Rozdiely medzi prvými boli naozaj minimálne – doslova desatinové. Víťazom sa stal Marek Rákocy s motocyklom Suzuki Bandit 600. Výsledná hodnota na hlukomeri bola 138,1 dB. Motorkárovi na druhom mieste namerali hlučnosť 138 dB a tretiemu v poradí prístroj ukázal 137,9 dB. Odmenou pre víťaza bol nielen zápis do Knihy slovenských rekordov, ale aj palivové poukážky od spoločnosti OMV. „" uviedolz organizačného tímu podujatia.K Motozrazu Sveta motocyklov neodmysliteľne patrí aj hudba. Kvalitná, živá, väčšinou rocková, či štýl punk rock, grunge, funky, reggae a podobne. Na hlavnom pódiu sa pravidelne striedajú domáce, ale aj zahraničné, slávne, ale aj menej známe formácie. Na jednom z uplynulých ročníkov zahral dokonca svetoznámy Nazareth. Tentokrát bola skladba interpretov opäť pestrá, na svoje si prišiel každý. Na tomto ročníku sa predstavila aj slovenská punková legenda Zóna A, jeden z najznámejších slovenských rapperov Kali a záverečná sobotňajšia noc na motozraze patrila hlavne východniarom. Najskôr to bola rodáčka zo Svidníka Kristína a potom nasledovalo vystúpenie čoraz populárnejšej kapely Heľenine Oči. Početné kapely a hlavne ich pestré žánrové zloženie sú neodmysliteľnou súčasťou každého Motozrazu Sveta motocyklov.Program podujatia spestrilo mnoho atrakcií, najväčší úspech zožali kaskadéri. Svoje umenie ukázali nielen na motocykloch, či štvorkolkách, ale zaujala aj skupinka freestyle jazdcov na BMX bicykloch. Diváci, ktorí sa nechceli len prizerať, si svoju dávku adrenalínu mohli nabrať počas vyhliadkových letov vrtuľníkom. Tí športovejšie nadaní sa zapojili aj do Majstrovstiev Slovenska v hode mobilom do diaľky. Zaujímavé ceny lákali aj v tombole, ale aj v súťaži Miss mokré tričko. V posledných rokoch sa veľmi peknou tradíciou Motozrazu Sveta motocyklov stalo aj darovanie krvi. Tento rok využilo mobilnú transfúznu jednotku takmer 40 motorkárov. Každý z nich odchádzal s dobrým pocitom, že prispel k záchrane života. „povedalPomyselnú bodku za osemnástym Motozrazom Sveta motocyklov dal veľký ohňostroj, ktorý bolo vidieť, ale aj počuť doďaleka. A motorkárov, ohňostroj, živé koncerty a všetko okolo toho bude určite vidieť a aj počuť opäť o rok! „“ uviedol, z organizačného tímu podujatia.