OĽaNO chce mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery premiérovi

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 26. augusta (TASR) - Hnutie OĽaNO začne v utorok (27. 8.) zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, na ktorej chce vysloviť nedôveru predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD). Uviedlo to v reakcii na vyjadrenia premiéra, ktorý neodvolal štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú z funkcie. OĽaNO ho na odvolanie vyzývalo.Pellegrini vo svojom pondelkovom vyhlásení zopakoval, že pokiaľ sa potvrdia podozrenia týkajúce sa Jankovskej, bude rázne konať. Nechce vynášať súdy na základe novinových článkov ani zasahovať do vyšetrovania.Jankovská by podľa premiéra mala sama zvážiť, či súčasná situácia pomáha jej osobe a strane, ktorá ju nominovala. Pellegrini zároveň odmietol "hysterické" výkriky opozície, že vláda nekoná.Národná kriminálna agentúra (NAKA) vykonala minulý týždeň u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón.Viaceré opozičné strany trvajú na odchode Jankovskej z funkcie pre jej väzby s Marianom K. Aj podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné. Jankovská komunikáciu s Marianom K. poprela.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) okamžite po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.