Mount Everest má novú oficiálnu výšku, Čína a Nepál sa zhodli na jednom čísle

Spoločná ochrana prírody

Skutočná výška Everestu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Čína a Nepál spoločne oznámili novú oficiálnu výšku Mount Everestu, ktorá zjednotila údaje z ich predošlých meraní. Najvyššia hora sveta je podľa ich nových meraní vysoká 8 848,86 metra, čo je o trochu viac ako dosiaľ uvádzali údaje Nepálu a zhruba o štyri metre viac oproti čínskym meraniam.Novú výšku Everestu oznámili počas virtuálnej konferencie čínsky minister zahraničia Wang I a jeho nepálsky kolega Pradeep Gyawali.Čínsky prezident Si Ťin-pching sa vyjadril, že obe strany sú zaviazané spoločne ochraňovať životné prostredie v okolí Everestu a spolupracovať na vedeckom výskume, informuje čínska agentúra Sin-chua.Na výške Everestu sa Čína a Nepál, na ktorých hranici stojí, zhodli po tom, čo sa nepálski geodeti vyšplhali na horu v roku 2019 a čínsky tím urobil to isté tento rok. Správu o zjednotenej výške privítala nepálska horolezecká komunita, podľa ktorej ukončí zmätok, ktorý to sprevádzal.O skutočnej výške Everestu sa diskutovalo a panovali aj obavy, že by mohol byť nižší po masívnom zemetrasení z roku 2015. To zabilo 9 000 ľudí, poškodilo zhruba milión stavieb v Nepále a na Evereste vyvolalo lavínu, ktorá v základnom tábore pripravila o život 19 ľudí.Po prvý raz určil výšku Mount Everestu britský tím okolo roku 1856, podľa ktorého mal 8 842 metrov. Najzaužívanejšia je však výška 8 848 metrov, ktorú určil indický prieskum z roku 1954.V roku 1999 tím National Geographic Society s použitím GPS technológie nameral výšku 8 850 metrov a čínsky tím v roku 2005 zase uviedol, že hora je vysoká 8 844,43 metra, čo nezahŕňalo snehovú pokrývku na vrchole.