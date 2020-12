Peter Cmorik naspieval vianočnú pieseň Dieťa v nás

Vianočnú atmosféru umocňuje vo vysielaní Slovenského rozhlasu aj pieseň Dieťa v nás. Pokračuje ňou tradícia vianočných nahrávok Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu so slovenskými interpretmi. Novú skladbu naspieval Peter Cmorik. TASR o tom informoval PR manažér RTVS Stanislav Čačko.





Umelecké zoskupenie Peter Cmorik, František Griglák, Peter Uherčík a Daniel Hevier v spolupráci so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu a Dievčenským speváckym zborom Slovenského rozhlasu, pod taktovkou Adriana Kokoša, dokončili nahrávku vianočnej piesne Dieťa v nás koncom novembra. "Pieseň trpezlivo čakala na svoje dokončenie a spolu s autormi sa aj dočkala finálnej podoby," povedal o skladbe spoluautor hudby Peter Uherčík. Práve on oslovil päťnásobného Zlatého slávika Petra Cmorika, ktorého myšlienka zaujala. "Prikývol a spoločne s Ferom Griglákom sa zhodli, že text by mal napísať Daniel Hevier, ktorý s nápadom taktiež súhlasil," dodal Uherčík."Vždy, keď sa dá nahrávať s orchestrom, som veľmi šťastný a Dievčenský spevácky zbor Slovenského rozhlasu tomu dal krásnu vianočnú farbu," uviedol k novej piesni Cmorik. Radosť z peknej tradície vyjadril aj dirigent SOSR Adrian Kokoš. "Som veľmi rád, že aj tento rok sa nám podarilo nahrať krásnu pieseň, aj napriek situácii, akú aktuálne žijeme," komentoval zrod tohtoročnej vianočnej skladby. Podľa dirigenta je rovnako hodnotná vďaka kvalitným umelcom, ktorí sa na jej tvorbe podieľali. "Ocenil ju aj sám Peter Cmorik, ktorý má vyštudovanú klasickú hudbu a pôsobil aj ako učiteľ na umeleckej škole. Dievčatá zo zboru dodali piesni také hravé vianočné pozlátko, pretože anjelské detské hlasy k Vianociam jednoducho patria," dodal.Minuloročnú sviatočnú skladbu s názvom Vianočná nádej naspievala so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu autorka, hudobníčka a speváčka Jana Andevska. Orchester v minulosti pri vianočných skladbách spolupracoval napríklad aj s Mirom Žbirkom, IMT Smile, Mirom Jarošom a ďalšími.