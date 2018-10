Mourinho chce dotiahnuť do Manchestru United TIETO POSILY

Tréner futbalistov Manchestru United Jose Mourinho, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 15. októbra (TASR) - Tréner futbalistov Manchestru United Jose Mourinho chce v zimnom prestupovom období priviesť do tímu štyri posily. Podľa denníka Daily Mail má záujem o obrancu Fiorentiny Nikolu Milenkoviča, stredopoliarov Ivana Perišiča z Interu Miláno a Sergeja Milinkoviča-Saviča z Lazia Rím a útočníka Anteho Rebiča z Eintrachtu Frankfurt.Problémom by pre Mourinha mohla byť neochota vedenia United vynaložiť peniaze na posilnenie kádra v blízkej budúcnosti. V Anglicku sa navyše špekuluje o odvolaní Portugalčana z postu hlavného tréner, pretože tím nepredvádza ideálne výkony. Podľa ďalších informácií anglického média čaká na vývin situácie brankár David de Gea, ktorému na konci sezóny vyprší zmluva. To by mal byť priestor pre parížsky klub Saint Germain, ktorý je pripravený španielskeho brankára kúpiť, ak sa de Gea s Manchestrom nedohodne na pokračovaní kontraktu."Červení diabli" sú v anglickej Premier League na ôsmom mieste s trinástimi bodmi z ôsmich zápasov. Na vedúceho mestského rivala City majú sedembodové manko.