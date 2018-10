Nahnevaný Bolt: Testujú ma, pritom nemám ani zmluvu

Na archívnej snímke Usain Bolt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Canberra 15. októbra (TASR) - Bývalý jamajský šprintér Usain Bolt sa aj na prahu novej, futbalovej kariéry musí vyrovnávať s pozornosťou dopingových komisárov. Osemnásobného olympijského šampióna, ktorý sa v tíme Central Coast Mariners snaží vybojovať prvú profesionálnu futbalovú zmluvu, rozladila neohlásená mimosúťažná kontrola Austrálskej antidopingovej agentúry.uviedol Bolt vo videu na Instagrame so záberom zaostreným na vyrozumenie o dopingovej kontrole.čudoval sa.Tridsaťdvaročný Bolt, ktorý sa minulý týždeň v generálke na štart sezóny austrálskej futbalovej A-League blysol dvoma gólmi, sa na to priamo opýtal aj komisárky, ktorá na odber vzorky dohliadala.uviedol svetový rekordér v behu na 100 i 200 m.Bolt dúfa, že v Austrálii naštartuje svoju futbalovú kariéru. V najbližšom čase by sa mal dozvedieť, či od Mariners dostane profesionálnu zmluvu na nadchádzajúcu sezónu. Nový ročník A-League sa pre Mariners začne 21. októbra súbojom proti Brisbane Roar.