02. mája 2026

Mourinho poprel akýkoľvek kontakt so zástupcami Realu Madrid


José Mourinho viedol Los Blancos v rokoch 2010 až 2013 a priviedol ho k ligovému titulu v sezóne 2011/2012.



2.5.2026 (SITA.sk)


Portugalský futbalový tréner José Mourinho, ktorý na klubovej úrovni aktuálne pôsobí vo vlasti v tíme Benfica Lisabon, poprel akýkoľvek kontakt medzi nám a španielskym Realom Madrid. Na verejnosti sa totiž objavili dohady, že 63-ročný odborník sa v lete po trinástich rokoch vráti na lavičku "bieleho baletu".

Mourinho viedol Los Blancos v rokoch 2010 až 2013 a počas toho sa vyformovala rivalita s Pepom Guardiolom. Teraz je podľa zákulisných správ na zozname kandidátov na nového trénera Realu Madrid. Súčasný kormidelník Álvaro Arbeloa totiž pravdepodobne skončí vo funkcii, keďže Madridčania smerujú k druhej sezóne bez prerušenia bez dôležitého titulu.

"Nikto z Realu Madrid so mnou nehovoril. Môžem to zaručiť. Vo futbale som dlhé roky a som zvyknutý na takéto správy... ale od Realu nie je nič," povedal novinárom Mourinho, ktorý v roku 2012 doviedol Real Madrid k ligovému titulu.

Prezident Realu Florentino Párez v januári vymenoval Arbelou za nástupcu odvolaného kouča Xabiho Alonsa, ktorý vydržal na trénerskej lavičke len niekoľko mesiacov.

Real Madrid v La Lige zaostáva za lídrom FC Barcelona o 11 bodov, do konca sezóny je ešte päť kôl vrátane El Clásica na Camp Nou. "Biely balet" vo štvrťfinále Ligy majstrov vypadol s nemeckým Bayernom Mníchov.

"Mám ešte rok platný kontrakt s Benficou a to je všetko," uzavrel Mourinho, ktorého tím vypadol vo februári play-off Ligy majstrov práve s Realom Madrid.


Zdroj: SITA.sk - Mourinho poprel akýkoľvek kontakt so zástupcami Realu Madrid

