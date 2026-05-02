 24hod.sk    Šport

02. mája 2026

Slovenský pohár pre MŠK Žilina, futbalisti spod Dubňa už majú istú pohárovú Európu


Košičania neboli pred finálovým duelom favoritom súboja, napriek prehre zostali sklamaní. Hráči MŠK Žilina sa po štrnástich rokoch radujú z celkového triumfu vo futbalovom Slovenskom pohári. Zverenci ...



2.5.2026 (SITA.sk) - Košičania neboli pred finálovým duelom favoritom súboja, napriek prehre zostali sklamaní.


Hráči MŠK Žilina sa po štrnástich rokoch radujú z celkového triumfu vo futbalovom Slovenskom pohári. Zverenci trénera Pavla Staňa v piatkovom finálovom súboji pre sezónu 2025/2026 zdolali futbalistov FC Košice hladko 3:1, pričom zdolaný tím skorigoval až tesne pred koncom duelu.

Žilinskí "šošoni" na vlastnom štadióne viedli už po prvom polčase 2:0 gólmi Michala Faška a Filipa Kašu, po zmene strán náskok ešte zveľadili zásluhou Marka Roginiča a pohodlne dokráčali za triumfom. Nič na tom nezmenil ani zásah Karla Miljaniča za chrbát Jakuba Badžgoňa.

"Bezprostredne po zápase ešte v sebe emócie nemám. Paradoxne, zmocnili sa ma pred stretnutím. Tréneri nás skvele pripravili a všetko zakončili videom od najbližších. Bola to pre nás všetkých krásna motivácia. Prišiel som do Žiliny s cieľom hrať o trofej a ako hráč niečo v kariére dokázať. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo práve s týmto klubom,“ uviedol po súboji Michal Faško podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

O presnom zásahu do siete svojho niekdajšieho klubu doplnil: "Futbal i život je krásny v tom, že píše takéto príbehy. Bučali po mne, keď sa pískal roh, ale beriem to, teraz sme boli rivali. Gól som však oslavovať nechcel. V Košiciach mám veľa blízkych ľudí. Duel nemal favorita. Klobúk dole pred súperom, ako otočili túto sezónu."

Čo na to tréneri?


Podľa kouča víťazného kolektívu Staňa sú pohárové zápasy "najmä o hlave". "Prvý gól vždy mení obraz celého duelu, dokáže mužstvom zatriasť. Našťastie, podarilo sa ho streliť nám a na konci prvého polčasu sme pridali ďalší, čo nás upokojilo. Do druhého dejstva sme šli s cieľom nepoľaviť, pokračovať v nastolenom trende," poznamenal.

Košičania neboli pred finálovým duelom favoritom súboja, napriek prehre zostali sklamaní. "Nevyšlo to, sme smutní. Uvedomovali sme si, v akých situáciách je Žilina silná a práve po takých nám dala dva góly. Chalani však odviedli počas tejto sezóny kus roboty, za čo im ďakujem. Vďaka patrí taktiež fanúšikom, ktorí nám tu vytvorili domácu atmosféru. Cestovali ďaleko, o to viac nás mrzí, že sme im nedopriali radosť z trofeje,“ povedal košický kormidelník Peter Černák.

Žilinčania si triumfom vo finále SP zaistili miestenku v pohárovej Európe pre nasledujúcu sezónu.


Zdroj: SITA.sk - Slovenský pohár pre MŠK Žilina, futbalisti spod Dubňa už majú istú pohárovú Európu © SITA Všetky práva vyhradené.

