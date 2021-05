Mourinho sa z Anglicka sťahuje do Talianska, dohodol sa na spolupráci s AS Rím

Rimanom sa nedarí v domácej lige

Naposledy viedol Tottenham Hotspur

4.5.2021 - Portugalčan José Mourinho v lete 2021 nahradí krajana Paula Fonsecu na poste trénera futbalistov talianskeho klubu AS Rím. Vedenie "vlčice" najprv v utorok predpoludním informovalo o tom, že 48-ročný Fonseca po dvoch sezónach z klubu odíde. Popoludní pridalo správu, že nástupcom Fonsecu bude José Mourinho.Rímsky tím vo štvrtok čaká odveta semifinále play-off Európskej ligy 2020/2021 na pôde anglického Manchestru United. V prvom súboji však futbalisti AS prehrali doma 2:6 a od finále sú poriadne vzdialení.Zverencom Fonsecu sa nedarí v domácej lige, v tabuľke Serie A im patrí štyri kolá pred koncom sezóny až siedma priečka. Portugalčan Fonseca pred príchodom do Ríma v júni 2019 pôsobil v ukrajinskom Šachtare Doneck, predtým vo vlasti viedol napríklad Sporting Braga či FC Porto.Päťdesiatosemročný José Mourinho zatiaľ naposledy viedol v Anglicku tím Tottenham Hotspur, v ktorom po necelých dvoch rokoch skončil v druhej polovici apríla 2021. Predtým trénoval aj Manchester United, FC Chelsea, Real Madrid, Inter Miláno, či FC Porto a Benficu Lisabon.V súvislosti s menom nového kouča AS Rím sa hovorilo aj o Mauriziovi Sarrim, ktorý v minulosti viedol v Taliansku SSC Neapol aj Juventus Turín, v Anglicku londýnsku Chelsea.