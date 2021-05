Na Okolo Slovenska 2021 bude štartovať až sedem World tímov

Na 65. ročníku cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa predstaví až sedem tímov z najvyššej kategórie UCI WorldTeams. Podujatie odštartuje 14. septembra 2021 v Košiciach a vyvrcholí 18. septembra v Trnave. Organizátori veria, že tento rok by mal na preteky zavítať aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan.



Na jubilejnom ročníku sa predstaví dokopy 21 tímov. Z najvyššej ligy potvrdili štart stáli účastníci Deceuninck - Quick Step i Bora-Hansgrohe, s predbežným prísľubom štartu Sagana. "Peter bol nahlásený už vlani, ale tým, že sa posunula do nášho termínu Tour de France, tak sme prišli o jeho účasť. Tento rok má opäť v pláne preteky Okolo Slovenska, ale ako sa spomínalo, môže sa niečo posunúť, nevieme, ako dopadne olympiáda a podobne. No ja pevne verím, že jeho premiérová účasť na Okolo Slovenska bude a bude víťazná," uviedol prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara. Opäť prídu aj Israel Start-Up Nation a nemecký tím Team DSM (predtým Sunweb). Premiéru na slovenských cestách absolvujú z top tímov pretekári austrálskeho BikeExchange, juhoafrickej stajne Qhubeka Assos a kazašskej Astana Premier Tech. Doteraz štartovalo na podujatí najviac päť tímov najvyššej kategórie. Vlani ich malo byť šesť, no tím CCC musel ísť po pozitívnych testoch na koronavírus do karantény.

"Keďže je to jubilejný ročník, snažili sme sa to spraviť čo najkvalitnejšie. Myslím, že najviac bude rezonovať kvalita tímov, keďže ich tu bude sedem z najvyššej kategórie. Fanúšikovia cyklistiky sa majú na čo tešiť," pokračoval Privara.



Ďalej sa na Okolo Slovenska predstaví šesť profesionálnych kontinentálnych tímov – Bingoal Pauwels Sauces (Belg.), Bardiani CSF Faizane (Tal.), Uno-X (Nór.), Gazprom - RusVelo (Rus.), Novo Nordisk (USA) a Kern Pharma (Šp.). Doplní ich ešte sedem kontinentálnych celkov vrátane slovenských tímov Dukla Banská Bystrica a Cycling Academy Trenčín a chýbať nebude ani slovenská reprezentácia.



Organizátori rovnako ako v uplynulých rokoch zostavili trať tak, aby sa priblížila nadchádzajúcim majstrovstvám sveta. Tie odštartujú deň po konci slovenského podujatia, 19. septembra vo Flámsku. Okolo Slovenska sa začne 1,5 km dlhým prológom v centre Košíc, aj trať 1. etapy bude mať štart a cieľ v metropole východu a dĺžku 151,5 km. Druhá etapa odštartuje pod Spišským hradom a cyklistov prevedie cez Levoču, Spišskú Novú Ves, Vysoké Tatry až do Dolného Kubína. Na 190,4 km absolvujú dve rýchlostné a dve vrchárske prémie.

Program 65. ročníka Okolo Slovenska (14. - 18. septembra 2021):





utorok 14. septembra: prológ (Košice - Hlavé nám., 1,5 km)

streda 15. septembra: 1. etapa (Košice - Košice, 151,5 km)

štvrtok 16. septembra: 2. etapa (Spišské Podhradie - Dolný Kubín, 190,4 km)

piatok 17. septembra: 3. etapa (Dolný Kubín - Považská Bystrica, 194,2 km)

sobota 18. septembra: 4. etapa (Trenčianske Teplice - Trnava, 159 km)



Zoznam tímov 65. ročníka pretekov Okolo Slovenska:



UCI WorldTeams (7): Deceuninck - QuickStep (Belg.), Bora-Hansgrohe (Nem.), Team DSM (Nem.), Astana Premier Tech (Kaz.), Team BikeExchange (Aus.), Qhubeka - Assos (JAR), Israel Star Up Nation (Izr.)

UCI ProTeams (6): Alpecin - Fenix (Hol.), Bingoal Wallonie - Bruxelles (Belg.), Novo Nordisk (USA), Uno-X (Nór.), Vini Zabu - KTM (Tal.), Gazprom Rusvelo (Rus.)

Kontinnetálne tímy (7): Dukla Banská Bystrica, Cycling Academy Trenčín, Elkov - Kasper (ČR), Mazowsze Serce Polski (Poľ.), Adria Mobil (Slovin.), Friuli ASD (Tal.), Maloja Pushbikers (Nem.)

reprezentácia (1): Slovensko