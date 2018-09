MOV a Allianz podpísali spoluprácu od 2021 do OH 2028

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 18. septembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) podpísal sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Allianz od roku 2021 až do OH 2028 v Los Angeles. Celkovú hodnotu kontraktu, ktorý zahŕňa aj paralympijské hry, nezverejnili.Allianz podporí organizátorov OH v súvislosti s poistením majetku a dopravy. Takisto bude financovať "budúce produkty a služby, ktoré budú viesť k technologickým zmenám", uviedla agentúra AP. Meno nemeckej poisťovne nesú takisto známe futbalové štadióny Bayernu Mníchov či Juventusu Turín.