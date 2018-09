Prví favoriti 95. ročníka Medzinárodného maratónu mieru sú známi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Muži:



Blazej Brzezinski (Poľ., os. rekord: 2.11:27)

Aychew Bantie Dessie (Et., os. r.: 2.09:40)

Shumet Akalnaw Mengistu (Et., os. r: 2.10:00)

Japheth Kosgei (Keňa, os. r.: 2.08:08)



Ženy:



Tizita Terecha Didová (Et., os. r.: 2.28:02)

Jemila Wortesa Shurová (Et., os. r.: 2.31:50)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. septembra (TASR) - Prvá októbrová nedeľa bude v Košiciach tradične patriť Medzinárodnému maratónu mieru (MMM). Organizátori 95. ročníka prezradili viacero noviniek a aj prvé mená favoritov hlavnej disciplíny. Okrem nich zavíta do Košíc aj legendárny slovenský bežec Róbert Štefko, ktorý na MMM triumfoval v roku 1999.Pre samotných bežcov je dôležitá informácia o zastavení on-line registrácie na blížiaci sa 95. ročník MMM. K 18. septembru evidovali takmer 14.000 prihlásených bežcov, z toho najviac (vyše 4500) v polmaratóne a ďalších vyše 2000 v hlavnej disciplíne.Vďaka maratónu nedávno v Košiciach pribudli unikátne výtvarné diela. Presne 14. septembra bola na Námestí Maratónu mieru, v tesnej blízkosti slávnej sochy maratónskeho bežca, odhalená bronzová busta Vojtecha Bukovského, zakladateľa maratónu v Košiciach. Dielo akademického sochára Arpáda Račka, ktorý bol spätý s témou maratónu už od roku 1959 pri tvorbe už zmienenej sochy maratónca, tak dotvára celý areál, ktorý bol v roku 2016 doplnený aj o nové žulové pylóny určené pre mená víťazov maratónu. Ucelené architektonicko-stavebné dielo rozšírené 14. septembra o novú výtvarnú inštaláciu je tak v spoločnej hodnote viac ako 30.000 eur výsledkom niekoľkoročnej činnosti členov Maratónskeho klubu Košice.World Marathon Majors (AWMM) bol donedávna seriál prestížnych maratónov, na ktorom elitní bežci bojovali o štedré finančné odmeny a víťazstvo v celoročnej klasifikácii. Nedávne ročníky vrátane toho uplynulého ovládol fenomenálny Eliud Kipchoge (držiteľ svetového rekordu). Od tejto jesene je do jedného z nových programov AWMM, akejsi celosvetovej ligy hobby bežcov, zapojený aj Medzinárodný maratón mieru, ako jediné podujatie tohto druhu v strednej Európe. Bežci tak budú môcť zbierať body doslova na celom svete, aby bolo možné na konci sezóny určiť najlepších podľa jednotlivých vekových kategórií.K MMM už neodmysliteľne patria aj zaujímaví hostia. Jedným z tých, ktorí prijali pozvanie na 95. ročník, bude Róbert Štefko. Držiteľ takmer všetkých slovenských vytrvalostných rekordov sa presadil v silnej medzinárodnej konkurencii postupne na dráhe, v krose i na tratiach maratónu. Víťaz MMM 1999 je dodnes posledným Slovákom, ktorý triumfoval na najstaršom maratóne v Európe. V roku 2018, v ktorom sa dožil okrúhlych 50-tych narodenín, bude patriť medzi čestných hostí. Aj niekoľko rokov po ukončení kariéry sú platné mnohé z jeho rekordov: 1 míľa: 3:58,20 min. (1998), 3000 m: 7:46,83 (1997), 5000 m: 13:19,40 (1995), 10.000 m: 27:42,98 (1997), polmaratón: 1:00:29 (2000), maratón: 2:09:53 (1998).Diamantový klub MMM združuje všetkých bežcov a bežkyne, ktorí majú na svojom konte 25 a viac úspešne zvládnutých štartov na najstaršom maratóne v Európe. V cieli v roku 2017 sa rozrástol o 4 nové mená a celkovo ich je už 53. Novou tvárou klubu sa stane aj expremiér SR Mikuláš Dzurinda, ktorý svojich 25 úspešných štartov vtesnal do rokov 1983 - 2017. Členovia klubu sa stretnú v sobotu 6. októbra o 10.30, aby privítali svojích nových kolegov, okrem Mikuláša Dzurindu aj Vladimíra Balogha, Ľubomíra Kiša a Jaroslava Pavlackého, dekorovaných na hlavnom pódiu Expa MMM.Chýbať nebude ani líder klubu Peter Polák. Ten sa v roku životného jubilea (70) chystá na svoj 42. Medzinárodný maratón mieru a súčasne 200-stý maratón svojej kariéry." uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar.Program Medzinárodného maratónu mieru Women Friendly Marathon (WFM) vstúpil na jar 2018 do siedmej sezóny, aby priniesol aktivity, ktoré pomáhajú dievčatám a ženám nájsť cestu k behu ako prirodzenej voľnočasovej aktivite. Takmer všetky účastníčky programu WFM sa zapoja do súperenia na tratiach MMM a počas celého víkendu bude mať program svoj promo stánok aj na Expe MMM.Po tretíkrát sa bežci, ale aj fanúšikovia zapoja do charitatívneho programu Bež so srdcom, ktorý pomáha inštitúciám alebo jednotlivcom starajúcim sa o znevýhodnených ľudí v rôznych oblastiach. Finančná pomoc a podpora prichádza z viacerých strán a je snahou oboch partnerov programu, Maratónskeho klubu Košice a Karpatskej nadácie, aby spoločné kampane oslovili postupne ešte viac darcov. V roku 2018 pomoc putuje pre Svetielko Pomoci, OZ Podaj ďalej, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.V súvislosti s maratónskou témou nedávno zarezonoval výkon Keňana Eliuda Kipchogea, ktorý vytvoril v Berlíne nový svetový rekord, keď mu v cieli namerali čas 2:01:40 h. "Pri svojom rekorde predviedol úžasné divadlo. Bežal sám pre seba, utiahol to úplne sám. Dostať do Košíc bežca takéhoto formátu by znamenalo mať výrazne väčší rozpočet. V rankingu košického maratónu to nie je reálne, no viem si predstaviť, že po skončení kariéry zavítajú takíto bežci do Košíc ako hostia," poznamenal Koniar.Skladba štartového poľa MMM 2018 je v jeho elitnej časti predurčená aj podmienkami stanovenými pre podujatia so statusom IAAF Silver Label, ktorý má pre rok 2018 pridelený aj Medzinárodný maratón mieru. Tieto podmienky hovoria, že na štarte sa má objaviť minimálne 12 bežcov so striebornou známkou, 6 mužov a 6 žien, spolu z minimálne 4 krajín a 2 kontinentov. Atléti pritom svoju známku môžu získať viacerými spôsobmi. Za výkon v príslušnej kvalite na tratiach od 10 km po maratón, za víťazstvo na maratóne IAAF alebo za umiestnenie na olympiádach, svetových a kontinentálnych šampionátoch. Organizátori MMM zaradili do prvej z troch skupín týchto favoritov: