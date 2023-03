Môže nastať zdržanie na hraničných priechodoch s Ukrajinou, upozorňuje Polícia

4.3.2023 (SITA.sk) - Na hraničných priechodoch medzi Slovenskom a Ukrajinou môže nastať v utorok 7. marca zdržanie. Ako totiž informoval Policajný zbor SR , v čase od 8:00 do 22:00 bude prebiehať vo všetkých členských štátoch Európskej únie inovácia Schengenského informačného systému a ďalších informačných systémov využívaných pri hraničnej kontrole na vonkajších hraniciach. Vonkajšími hranicami sú pozemné hranice členských štátov Európskej únie so štátmi mimo Európskej únie a lety a plavby do/z krajín mimo Európskej únie.„V tejto súvislosti je možné očakávať na hraničných priechodoch predĺženie vybavovacieho procesu a vznik čakacích dôb," uviedla hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová s tým, že v rámci SR sa to vzťahuje najmä na pozemnú hranicu s Ukrajinou.„Odporúčame v uvedený deň, pokiaľ je to možné, neplánovať si cesty na Ukrajinu a z Ukrajiny a v prípade nevyhnutných ciest počítať s možným zdržaním na hraničných priechodoch s Ukrajinou," dodala hovorkyňa.