Počet konkurzov na Slovensku klesá druhý mesiac po sebe, dominoval Bratislavský kraj

CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, respektíve leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Spoločnosť vznikla v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.





4.3.2023 (SITA.sk) - Vo februári tohto roka bolo na Slovensku vyhlásených 21 konkurzov na majetok dlžníkov a povolené tri reštrukturalizácie. Ako ďalej informuje spoločnosť CRIF SK , v januári 2023 to bolo 23 konkurzov a ani jedna reštrukturalizácia. V medziročnom porovnaní počet konkurzov vzrástol o 17 % a počet reštrukturalizácii klesol o 40 %.„Kým v januári bol počet vyhlásených konkurzov v porovnaní s posledným mesiacom predchádzajúceho roka nižší až o tretinu, februárový pokles je miernejší, dosiahol iba 8,7 %. Skutočnosť, že ani vo februári nebolo vydané rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácii poukazuje na to, že ustanovenia o riešení hroziaceho úpadku, ktoré nadobudli platnosť v polovici júla minulého roku, zatiaľ nenašli odozvu v praxi,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková Z hľadiska právnych foriem dlžníkov boli všetky konkurzy vyhlásené na majetok právnických osôb podnikateľov, 90 % sa týkalo spoločností s ručením obmedzeným. Viac ako 40 % spoločností v konkurze bolo bez zamestnancov, takmer polovica konkurzov bola vyhlásená v priemyselnej výrobe a v sekcii veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov. Z hľadiska sídla spoločností dominoval Bratislavský kraj.Najväčšou spoločnosťou s povolenou reštrukturalizáciou je Geba Cables and Wires Slovakia, s.r.o., sídliaca v Bratislavskom kraji. Zaoberá sa výrobou ostatných elektronických a elektrických drôtov a káblov, dosahovala obrat od 15 do 30 mil. eur a zamestnávala od 150 do 199 zamestnancov.