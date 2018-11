Možné urovnanie sporu USA a Číny viedlo k rastu akcií Wall Street

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. novembra (TASR) - Rastúca nádej, že sa onedlho podarí zmierlivo urovnať obchodný konflikt Spojených štátov s Čínou, viedla v piatok (16. 11.) k rastu hlavného indexu newyorskej akciovej burzy.Index Dow Jones Industrial Average (DJIA) uzavrel obchodovanie v pluse 0,49 % a dostal sa na 25.413,22 bodu. DJIA tak pokračoval druhý deň po sebe v raste. V porovnaní s piatkom (9. 11.) však klesol o 2,2 %.Index S&P 500 stúpol v piatok o 0,22 % na 2736,27 bodu. Technologický výberový index Nasdaq 100 oslabil o 0,34 % na 6867,02 bodu.Burziáni uviedli, že hlavnému indexu pomohlo k vzostupu vyjadrenie prezidenta Donalda Trumpa, že ústupky Číny v obchodnom spore nie sú ešte celkom prijateľné, ale vyvolávajú dojem, že už nie je ďaleko k tomu, aby sa našlo riešenie. Ďalšie sankčné clá voči druhej najsilnejšej ekonomike sveta by už nemuseli nasledovať.Investorov však nepotešili správy z niektorých technologických firiem. Akcie Nvidie sa prepadli o takmer 19 %. Bol to výsledok konca boomu bitcoinu. Nvidia sa na naň špecializovala. Bitcoin v tomto roku stratil dve tretiny hodnoty, čím sa stal menej príťažlivým.