Ľudia s nižšími príjmami si môžu kúpiť byt v Bratislavskom kraji

Bratislava 17. novembra (TASR) – Ľudia s nižšími príjmami majú možnosť kúpiť si byt v Bratislavskom kraji. Musia však zľaviť z požiadaviek na lokalitu a veľkosť nehnuteľnosti. Mali by byť pripravení kúpiť si starší byt, ktorý je v pôvodnom stave, respektíve nie je kompletne zrekonštruovaný. Ešte viac ušetria, pokiaľ sú ochotní kúpiť si byt na prízemí. Povedal to pre TASR analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický.Pokiaľ chcú bývať v hlavnom meste, riešením pre nich môže byť tá mestská časť, kde sú najnižšie ceny.spresnil analytik. Hoci sa Šamorín nenachádza v Bratislavskom kraji, dostupnosť do slovenskej metropoly je porovnateľná so spomínanými mestami, dodal.Kúpu bytu ovplyvňuje aj možnosť zamestnať sa v mieste bydliska.upozornil Kubrický.Podľa neho ľudia dochádzajú do zamestnania z väčšej vzdialenosti často preto, lebo v mieste práce si zo svojho príjmu nedokážu zaplatiť vlastné bývanie. Alternatívou nákladného a časovo náročného dochádzania môže byť uskromnenie sa v menšej nehnuteľnosti v blízkosti práce.V súvislosti s nájomnými bytmi ako jedným z riešení bývania pre ľudí s nižšími zárobkami povedal, že komerčné nájomné byty s možnosťou dlhodobého prenájmu sa stanú realitou, ak sa splnia predpoklady na strane dopytu i ponuky.konštatoval. Je možné ju znížiť tak, že sa budú podieľať napríklad na zariaďovaní alebo dovybavení bytu, ktorý budú mať v dlhodobom prenájme, uzavrel analytik Kubrický.