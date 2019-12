Možnosti dočasne pozastaviť funkciu sudcu a prokurátora sa rozšíria

Na snímke minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) počas 168. rokovania vlády SR počas 168. rokovania vlády SR 4. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. decembra (TASR) - Ak u sudcu alebo prokurátora nastanú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňajú predpoklady a spôsobilosti, a môže tým byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva, možno mu dočasne pozastaviť funkciu. Vyplýva to z novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Plénum na návrh vlády o novele rokuje v zrýchlenom režime.O návrhu predsedu Súdnej rady, ministra spravodlivosti alebo predsedu Najvyššieho súdu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu z uvedeného nového dôvodu bude rozhodovať Súdna rada SR.Pozastavenie výkonu funkcie sudcu či prokurátora plynie dovtedy, kým nepominú dôvody rozhodnutia, avšak najviac na šesť mesiacov s možnosťou jeho predĺženia najviac o ďalších šesť mesiacov, maximálne teda na obdobie jedného roka.Súčasťou legislatívnej úpravy je aj to, že hlasovanie Súdnej rady bude verejné. "," uviedol nedávno minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).Pri prokurátoroch bude o návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora rozhodovať generálny prokurátor na návrh Rady prokurátorov SR alebo, v prípade konania bez návrhu, s jej predchádzajúcim súhlasom.Dôvodom prijímaných opatrení je podľa premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) nevyhnutnosť posilniť dôveru verejnosti v súdny systém a prokuratúru a v tejto súvislosti prijať konkrétne legislatívne opatrenia tak, aby mohli byť účinné čo najskôr.