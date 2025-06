Možnosti rastu ruskej ekonomiky sa podľa šéfky centrálnej banky už vyčerpali

20.6.2025 (SITA.sk) - Zdroje, ktoré umožnili ruskej ekonomike v ostatných dvoch rokoch rásť napriek rozsiahlej vojne proti Ukrajine a medzinárodným sankciám, sú teraz vyčerpané. Povedala do na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre guvernérka Ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullina. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje portál The Moscow Times.„Zaznamenali sme počas dvoch rokov pomerne vysoký rast, pretože boli zapojené nevyužité zdroje,“ povedala Nabiullina s odkazom na pracovnú silu, výrobnú kapacitu, kapitálové rezervy bankového systému a ruský Fond národného bohatstva, ktorý ruská vláda používa na plátanie rozpočtových dier a financovanie megaprojektov v hodnote biliónov rubľov.„Teraz musíme pochopiť, že mnohé z týchto zdrojov sú skutočne vyčerpané,“ dodala Nabiullina. Nezamestnanosť v Rusku klesla na historické minimum 2,3 %. Zároveň masová emigrácia a mobilizácia mužov do vojny spôsobili, že ruskej ekonomike chýbajú dva milióny pracovníkov. Likvidné aktíva ruského Fondu národného bohatstva od začiatku vojny klesli na tretinu. Zisky firiem v Rusku sa v marci znížili o tretinu, v ropnom a plynárenskom sektore až o polovicu a rast priemyslu sa takmer zastavil.