Migaľovo ministerstvo podporilo 11 projektov po celom Slovensku. Financie pôjdu na školy, parky aj pamiatky

20.6.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) podpísalo zmluvy na 11 projektov v hodnote viac ako štyri milióny eur. Ako rezort v tejto súvislosti informoval, 297-tisíc eur investuje do revitalizácie nádvoria Žrebčína v obci Kopčany Trnavskom kraji.Časť bude podľa ministerstva slúžiť na konské športové aktivity a časť na oddych a kultúrne podujatia. Po obnovení fasády krídel B,C,D a výmene okenných a dverných výplní bude stavba podľa ministerstva Žrebčína technicky zhodnotená, výsledkom čoho bude vyššia návštevnosť.Čiastka 609-tisíc eur pôjde podľa MIRRI na obnovenie historickej bašty Kavalier na Dolnom nádvorí Trenčianskeho hradu, kde vznikne moderný priestor pre rôzne podujatia. „Využívaný bude aj na menšie kultúrne a vzdelávacie aktivity v súlade s témou Európskeho hlavného mesta kultúry 2026. Súčasťou projektu je tiež obnova pochôdznej plošiny a doplnený bude vyhliadkový ďalekohľad. Po skončení stavebných prác pribudne na nádvorí mobilné prestrešenie rešpektujúce historické prostredie," uviedol rezort.Ďalších 236 tisíc eur poskytne ministerstvo v Trenčianskom kraji na modernizáciu, prestavbu a obnovu miestnych komunikácií v centrálnej časti obce Košeca pozdĺž hlavnej cesty I/61. „Hlavným cieľom je nahradiť poškodené a nevyhovujúce povrchy chodníkov novou zámkovou dlažbou. Projekt zahŕňa aj osadenie nových obrubníkov a uličných vpustí pre rýchlejšie odvádzanie vody. Významnou súčasťou modernizácie je bezbariérová úprava priechodov pre chodcov," uviedol rezort.Ten takisto vyčlenil 297-tisíc eur na obnovu veže, ktorá môže byť využitá napríklad ako informačné centrum, výstavný priestor alebo ako vyhliadka v Zemianskych Kostoľanoch. „V rámci rekonštrukcie bude vyriešený aj prechod ľudí vrátane zdravotne znevýhodnených osôb s telesným postihnutím k objektu, lebo v súčasnosti tam chýba spojovací chodník k veži," informoval rezort.Sumu 359 tisíc eur investuje MIRRI do obnovy parku pri kaštieli v Želizovciach v Nitrianskom kraji, čím sa zvýši jeho environmentálna kvalita. „V parku, ktorý je nenahraditeľnou lokalitou pre trávenie voľného času, oddych a krátkodobú rekreáciu v prírodnom prostredí, pribudnú prvky drobnej infraštruktúry," uviedol rezort.Ďalších 446 tisíc eur pôjde do zlepšenia biodiverzity a ekosystémových služieb, kvality ovzdušia, tvorby biotopov pre voľne žijúce organizmy a vytvorenie kultúrneho prostredia určujúceho identitu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a mesta Nitra ako celku, ako aj scenériu mestskej oblasti, v ktorej ľudia žijú a pracujú.Suma 479 tisíc eur je zase určená na modernizáciu miestnej cesty a vybudovanie dláždeného chodníka v obci Bátorove Kosihy. Cieľom je podľa ministerstva zlepšiť vizuálny vzhľad obce a zvýšiť dostupnosť a prístupnosť k hlavným objektom obce, ako sú obchod, škola, zdravotnícke zariadenie a iné verejné miesta.Finančná čiastka 207 tisíc eur bude podľa rezortu využitá na revitalizáciu bežeckej dráhy a vytvorenie relaxačnej učebne, ktorá vznikne z bývalého dopravného ihriska v Štúrove. „Vybudovaním vonkajšej prírodnej učebne s oddychovými a zážitkovými prvkami, ako sú lavičky, cvičiace stroje, zážitkový chodník a hmyzí hotel, budú deti vedené k ochrane prírody a ekologickému spôsobu života," ozrejmilo ministerstvo."Ďalších 493 tisíc eur investuje MIRRI do skvalitnenie služieb vzdelávania žiakov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Tvrdošovciach rekonštrukciou školskej kuchyne a vonkajšieho športovo - oddychového areálu. V jedálni budú všetky staré keramické obklady stien, dlažby a soklové lišty odstránené a nahradené novými. Steny a stropy v kuchyni budú vyspravené a vymaľované, pribudne nový vnútorný vodovod. Objekt bude odkanalizovaný. Nevyhnutná je aj rekonštrukcia vykurovania. Obnovená bude tiež atletická dráha," zdôraznilo ministerstvo.To podporilo aj poskytnutie sumy 445 tisíc eur na modernizáciu priestorov školy v obci Číčova nákup nového vybavenia. „Projekt poskytuje príležitosti na inklúziu, čo zabezpečí rovnaký prístup k vzdelávaniu aj pre rómskych žiakov. Zavedenie inkluzívnych vyučovacích metód a nástrojov môže učiteľom pomôcť lepšie zohľadniť špecifické potreby," uviedol rezort.Ministerstvo vyčlenilo aj 226 tisíc eur pre obec Paňovce v Košickom kraji. Využité budú na rozšírenie verejného vodovodu pre obyvateľov obce, vďaka čomu sa zvýši kvalita ich života. „Prispeje to k ďalšiemu sociálnemu i ekonomickému rozvoju na miestnej, ako i regionálnej úrovni," dodalo MIRRI.