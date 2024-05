Mráz fatálne zničil úrodu, v ČR očakávajú o 100.000 ton menej ovocia

Tohtoročná úroda ovocia v Česku bude v dôsledku silných mrazov o viac než 100.000 ton menšia, než ovocinári očakávali. Po štvrtkovom rokovaní so zástupcami najviac dotknutých sektorov to povedal český minister pôdohospodárstva Marek Výborný. Situáciu označil za katastrofu, avizoval pomoc nielen zo svojho rezortu, ale chce ju zaistiť aj z Európskej komisie.





"Škody sú, minimálne v Čechách, fatálne a historicky najvyššie za posledných 100 rokov. Určite to môžeme prirovnať ku katastrofe, ako sú povodne alebo požiare," zdôraznil minister s tým, že bolo jedno, v akej nadmorskej výške pestovatelia sady majú, a aj to, či pestujú odrody odolné voči mrazom alebo nie.Ovocinári tento rok podľa Výborného očakávali úrodu väčšiu než 138.000 ton. Po silných mrazoch však bude len okolo 30.000 ton, spresnil s tým, že do tohto odhadu je zarátaná aj Morava, ktorú mrazy postihli miernejšie. V sektore vinárstva sú škody na území Čiech približne 80 percent a na Morave, kde je najviac viníc v celej ČR, sa pohybujú približne na úrovni 35 percent. Šéf rezortu pôdohospodárstva takisto podotkol, že silné mrazy mohli výrazne zasiahnuť aj lesné škôlky, čo môže mať negatívne dôsledky na obnovu českých lesov najmä po nedávnej kôrovcovej kalamite.Po stretnutí so zástupcami ovocinárskej únie, pestovateľov jahôd, vinárskeho sektora a zväzu lesných škôlok avizoval, že jeho rezort aktivuje program na riešenie rizík a kríz v poľnohospodárstve, ktorý v ČR dosiaľ použili len trikrát. Prioritou podľa neho bude sektor ovocinárstva a pomoc pôjde len najviac zasiahnutým. Nárok na ňu budú mať pestovatelia, ktorých škoda presiahla 50 percent, a vyššia miera podpory pôjde tým, ktorí boli zasiahnutí fatálne.Dodal, že zatiaľ počíta so sumou 100 miliónov korún, ale dokázal by si predstaviť aj dvojnásobnú pomoc. Rozhodovať o tom bude budúci týždeň vláda. Výborný podotkol, že paralelne so štátnou pomocou bude usilovať o podporu z Európskej komisie. Žiadosť o túto pomoc český rezort pôdohospodárstva aktuálne pripravuje.