Video: Láska hory prenáša, znie posolstvo skladby V sile našej búrky speváčky Martiny Schindlerovej

Skladbu, ktorá je happyendová, sprevádza viacero zaujímavých paradoxov. Hoci sa pieseň podarilo vytvoriť za 24 hodín, čo z nej robí najrýchlejšie vytvorenú v kariére speváčky, finálne úpravy nakoniec trvali takmer rok.

Martina odštartovala kariéru v talentovej šou Slovenskou hľadá Superstar. Už vtedy ako 16-ročné mladé dievča dokázala všetkých okúzliť svojou muzikálnosťou a tým, ako autenticky znela. Presne to isté sa jej podarilo po neuveriteľných dvadsiatich rokoch preniesť aj do jej nového singla, ktorému dominuje jej silný a čistý hlas. „Asi je to tým, že sme sa vyvarovali v štúdiu používania filtrov a efektov, ktoré hlas zaobaľujú, a robia hlas takým moderne vláčnym. Pri niektorých spevákoch to však môže byť kontraproduktívne, lebo odstránia z hlasu to ‚mäso‘,” smeje sa Martina. „Je to vec vkusu a aj sebavedomia. Aj deťom hovorím, že každý sme jedinečný a jedinečnosť nemusí byť pripodobňovaná k väčšine,” dodáva speváčka.

Schindlerová spolupracovala na svojej novinke spolu so svojím textárom Petrom Kuruczom. Cieľom bolo zložiť Martine pieseň na mieru, ktorá bude mať hĺbku a posolstvo v texte, zároveň vystihne Martinin spevácky potenciál a umožní jej ukázať svoj obrovský hlasový fond. Peter Kurucz patrí medzi menej známe mená na slovenskej hudobnej scéne. Zdá sa však, že rozhodnutie vybrať si ho, bol pre Martinu správnym krokom. „Málokedy pracujem s textom, do ktorého nemám potrebu zasahovať. Peťo veľmi kultivovane, ale pritom zrozumiteľne ukladá slová, formuluje príbehy nenásilne. Je to vzácny textár. Plánujeme pokračovať v spolupráci a smejeme sa, že keď budú všetci spievať jeho texty naspamäť, rád definitívne presedlá z predávania áut na textársku stoličku,“ prezradila o svojom najnovšom spolupracovníkovi, ktorý sa doposiaľ venoval úplne inej kariére. No k poézii mal vždy veľmi blízko a vlastné básne skladal odmalička. „Text skladby V sile našej búrky je o tom, že láska hory prenáša. Preto ju aj pracovne voláme, že je happyendová,” vysvetlila Martina. Hudbu k jej novému singlu zložil textárov blízky priateľ Ľuboš Ďurech, hudobník známy aj z kapely Indigo.

Speváčka nešetrí na svoju novú skladbu pochvalami. Od prvého momentu ju chytila za srdce, čo je aj cítiť na finálnom výsledku. „Bolo to také osudové, že hneď na druhý deň od môjho stretnutia s Peťom, mi zavolal, že pieseň priamo pre mňa je narodená,” spomína Martina Schindlerová na jej vznik. „Pôvodná demoverzia bola iba s klavírom, a hneď sme počuli, že mi sadla. Keď sa tvorí pieseň, inšpirácia či múza je nevyspytateľná, nevieme kedy príde. Keď to išlo takto hladko, že skladba vznikla hneď, tešili sme sa, že je to dobré znamenie. Potom sme však paradoxne takmer rok hľadali piesni finálny zvuk, a je to najdlhšie pripravovaná pieseň v mojej genéze,” smeje sa. Podľa jej slov to nevzdávali napriek tomu, že niekedy strácali nervy. Hudbu často nahrali a vzápätí vymazali, lebo s ňou neboli spokojní: „Chceli sme si byť stopercentne istí, že každá nota v piesni znie tak, ako všetci chceme. Hľadali sme ten pravý zvuk, niekoľkokrát sme ju nanovo obliekli, a až po takmer roku konečne vznikla finálna verzia, s ktorou sme boli všetci spokojní.”

Martina Schindlerová – V sile našej búrky:

Ku piesni vznikol aj pôsobivý videoklip, ktorý vznikol v spolupráci s producentom Majom Martausom. Ten v minulosti produkoval klip aj Snoop Doggovi. „S Majom som už spolupracovala na videu Tanec, takže som vedela, že je to veľký profík. Väčšinu času teraz v klipe spievam do kamery, keďže je to forma výpovede a Majo zábery krásne spracoval. Je vidno, že má nielen najlepšiu techniku, ale aj umelecké oko, citlivo používa svetlo a tiene. V klipe sme sa pohrali s oblečením mladej slovenskej módnej značky, vystriedali sme niekoľko ich outfitov, a vymysleli sme pár zaujímavých momentov, ktoré diváka prekvapia. Na kamere to vyzerá veľmi elegantne, že zrazu sa mi sám stiahne z tela saténový kaftan, a pod ním mám oblečený taký arabský model ako z rozprávky Tisíc a jedna noc,“ popisuje Martina svoje nové video.

Ani video verzia V sile našej búrky nevznikala jednoducho. Podľa Martiny práve sťahovanie kaftanu pôsobilo miestami komicky. V skutočnosti za ňou stál textár Peťo a stylistka, ktorí ho pomaly ťahali smerom dole. „Bolo to smiešne, aj ma šklbli, aj mi pár vlasov vytrhli. Kým sa nám to podarilo natočiť, mali sme veľa zábavy. A v štúdiu bolo čerstvých 15 stupňov, takže som celé natáčanie otužovala. No stálo to za to,” dodáva speváčka a priznala, že novinka V sile našej búrky je pre ňu zatiaľ najobľúbenejšia pieseň v jej kariére.