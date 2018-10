Mráz s Hanckom boli po pozvánke do reprezentačného áčka v ošiali

Na archívnej snímke Samuel Mráz. Foto: TASR Lukáš Grinaj Foto: TASR Lukáš Grinaj

Senec 9. októbra (TASR) - Duo veľkých kamarátov, spoluhráčov z futbalovej reprezentácie do 21 rokov a teraz už aj z A-tímu SR Samuel Mráz a Dávid Hancko si v utorok vychutnávalo premiérový zraz v Senci. Pred novinármi pred zápasom Ligy národov s ČR a prípravou vo Švédsku neskrývali radosť z premiérovej pozvánky do tímu hlavného trénera Jána Kozáka.Dvadsaťjedenročný Mráz a o necelý rok mladší Hancko sa správu o prvej pozvánke dozvedeli spoločne.povedal Mráz, ktorý už má v drese Empoli na konte päť štartov.vyjadril sa obranca ACF Fiorentina Hancko.Obaja bývalí hráči MŠK Žilina priznali, že za spoluhráčmi z mužstva kouča Adriána Guľu im bude trošku smutno, ale presun na vyššiu úroveň je pre nich oboch najvyššia priorita. Dvadsaťjednotka hrá kľúčové kvalifikačné súboje s Estónskom a v Severnom Írsku a snaží sa dostať do baráže o ME.skonštatoval Mráz a jeho spoluhráč rozhodnutie Jána Kozáka okomentoval podobne:Unisono zneli ich hlasy aj v otázke, ako vidia svoj prípadný debut v dôležitom súboji LN v Trnave proti českému rivalovi (sobota 13. októbra, 15.00 h).povedal útočník Empoli. Hancko je univerzál schopný hrať na kraji aj v strede defenzívy:zdupľoval Hancko.