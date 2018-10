Na Li získala v ankete o vstup do Siene slávy najviac hlasov fanúšikov

Čínska tenistka Na Li. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Newport 9. októbra (TASR) - Číňanka Na Li získala od fanúšikov najviac hlasov v ankete o zaradenie do Medzinárodnej tenisovej siene slávy.Na ďalších priečkach skončili v šesťtýždňovej internetovej ankete wimbledonský šampión z roku 2001 Chorvát Goran Ivaniševič a Francúzka Mary Pierceová. Informovala o tom agentúra AP.Na Li, dvojnásobná grandslamová šampiónka, by sa tak mohla stať prvou členkou siene pochádzajúcou z Ázie. Výsledky hlasovania, do ktorého sa zapoja aj členovia Siene slávy, žurnalisti a tenisoví historici, budú známe v januári.