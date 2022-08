Mrázik zabojuje o zmluvu v zámorskej NHL, čaká ho skúška v kempe Arizony Coyotes

Tri sezóny vo Švédsku

S "kojotmi" má zmluvu aj Kelemen

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejista Michal Mrázik bude bojovať o zmluvu na sezónu 2022/2023 v zámorí. Ako informuje hokejportal.sk, dvadsaťjedenročný robustný útočník absolvuje skúšku v tréningovom kempe klubu Arizona Coyotes zo zámorskej NHL Mrázik začal minulú sezónu v tíme Bratislava Capitals z nadnárodnej ICEHL, v ktorom strávil aj záver ročníka 2020/2021. Dokopy zaň odohral 25 zápasov so ziskom 13 bodov (6+7).Neskôr debutoval v slovenskej extralige v drese HC Košice , v 29 dueloch základnej časti zaznamenal štyri góly a sedem asistencií a nastúpil aj do deviatich stretnutí play-off.Rodák z Liptovského Mikuláša a odchovanec miestneho hokejového klubu má za sebou aj necelé tri sezóny vo švédskych juniorských súťažiach. Pôsobil v kluboch Rögle BK a HC Linköping, ten mu dal šancu v jednom zápase najvyššej mužskej ligy SHL v ročníku 2019/2020.Mrázik reprezentoval Slovensko na dvoch majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov a na dvoch svetových šampionátoch "dvadsiatok". Zahral si aj na Hlinka Gretzky Cupe 2019.S organizáciou "kojotov" už má podpísanú zmluvu iný slovenský útočník Miloš Kelemen . Bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu a víťaz slovenskej extraligy zo sezóny 2020/2021 s tímom HKM Zvolen zrejme začne najbližší ročník v tíme Tucson Roadrunners v nižšej Americkej hokejovej lige (AHL).