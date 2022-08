Slovan musí vyhrať o dva góly, aby postúpil cez Mostar. Kašia verí, že to zvládnu a na jeseň budú v pohárovej Európe

Triumf nad Žilinou im zlepšil náladu

Koncentrácia a viera v úspech

Kašia verí, že "belasí" odvetu zvládnu

24.8.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava je pred štvrtkovým odvetným zápasom play-off o účasť v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 v odlišnej pozícii ako v predošlých súbojoch v pohárovej Európe proti maďarskému Ferencvárosu Budapešť a gréckemu Olympiakosu Pireus. "Belasí" tentoraz v prvom dueli na ihrisku HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny prehrali 0:1 a na Tehelnom poli musia doháňať stratu. Gruzínsky obranca Guram Kašia verí, že sa im podarí zvrátiť stav dvojzápasu.Slovan sa naladil na odvetu proti Mostaru nedeľňajším triumfom 3:1 nad MŠK Žilina v dueli 6. kola Fortuna ligy 2022/2023."Minulý štvrtok to v Mostare nebolo dostatočne dobré. Po návrate domov sme si v nedeľu poradili so Žilinou, čo nás potešilo. Triumf nad Žilinou priniesol do tímu lepšiu náladu. Čaká nás mimoriadne dôležitý zápas. Už nemyslíme na dobré ani zlé veci z posledných dvoch duelov, pretože to už je za nami. Koncentrujeme sa len na štvrtok," uviedol 35-ročný kapitán gruzínskej reprezentácie na oficiálnom webe Slovana."Snažíme sa na maximum využiť tieto dni, počas ktorých sa môžeme takticky nachystať. Myslím si, že vonku nám chýbala väčšia agresivita. Dôležitá bude koncentrácia a viera v úspech. Potrebujeme výsledok, čiže víťazstvo minimálne o dva góly. Nebude to ľahké, Zrinjski bude bojovať a hrá dobrý futbal, no stále je to v našich rukách. V niekoľkých zápasoch sme už ukázali, že dokážeme hrať veľmi dobre. Teraz to treba v zlomovej chvíli zopakovať. Musíme byť oveľa agresívnejší a tvrdší. Verím, že nám pomôžu aj fanúšikovia, ktorí boli v predošlých dueloch fantastickí. Chceme ich potešiť a urobiť im radosť," pokračoval Kašia.Skúsený obranca verí, že Slovan tentoraz zvládne odvetu a absolvuje celú jeseň v pohárovej Európe."Myslím si, že doma to bude úplne iný zápas než vonku. Mostar tam hral veľmi dobre, využil svoje špecifické prostredie. Nám sa doma na Tehelnom poli zvyčajne darí, aj keď sme tento rok v Európe zatiaľ doma nedosiahli želané výsledky. Chceme to zmeniť. Sme v play-off, kde už nenájdete ľahkých súperov. V Európe je to vždy tesné. V predošlých kolách sme boli veľmi blízko k postupu. Verím, že teraz sa nám to už podarí. Klub, hráči aj mesto túžia po európskom futbale, ktorý je našou najväčšou motiváciou," dodal Kašia.ŠK Slovan Bratislava na svojom webe informoval, že predal už viac ako 10-tisíc vstupeniek na štvrtkový zápas proti Mostaru (20.30 h). Zároveň opäť ponúka možnosť pozrieť si stretnutie bezplatne deťom do 14 rokov na C-tribúne.