Mrhanie peniazmi a vizuálny smog? Košickej mestskej časti Sídlisko KVP nepovolili osadenie informačných tabúľ

20.1.2025 (SITA.sk) - Košická mestská časť Sídlisko KVP nedostalo povolenie osadenie informačných tabúľ. Starosta poukazuje, že iné mestské časti takýto problém nemali.Ako pre agentúru SITA ešte v decembri priblížil starosta Sídliska KVP Ladislav Lörinc , mestská časť sa pred časom usilovala osadiť informačné tabule, ktoré by občanov informovali o vstupe do mestskej časti i výstupe z nej. Podotkol, že ide o podobné tabule, aké mávajú obce, a aké má aj nejedna mestská časť Košíc.„Narazili sme ale na problém. V prvom rade sme boli upozornení, že musíme žiadať o súhlas mesto Košice, potom Útvar hlavného architekta a potom správcu verejného osvetlenia, DPMK,“ vysvetľoval. Dodal, že tam nepochodili a dostali záporné stanovisko s tým, že ide o vizuálny smog.Lörinc tiež poznamenal, že DPMK povolilo rovnaké tabule iným MČ. Útvar hlavného architekta podľa jeho slov argumentoval rozptyľovaním vodičov. K povoleniu sa podľa starostu sídliska nevedia dostať už dlhší čas. Mestská časť agentúre SITA v januári potvrdila, že situácia sa nezmenila a stále im nebolo umožnené osadiť tabule.Lörinc na margo argumentácie vizuálnym smogom zdôraznil, že MČ Sídlisko KVP odstránila z verejných plôch všetky billboardy, reklamné „trojnožky“, a tiež staré telefónne búdky. Tvrdí, že sú jedinou MČ, ktorá tak spravila, podľa jeho vyjadrení tak neurobilo ani samotné mesto Košice.„Čiže sme si naozaj dali záležať na tom, aby sme nemali žiadny vizuálny a reklamný smog, a paradoxne, je nám vyčítané, že vytvárame týmito tabuľami smog,“ dodal.Inšpiráciu na osadenie takýchto tabúľ podľa Lörinca našli v bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica, ktorá osadila podobné tabule. Namiesto erbu zvolili infografiku od miestneho autora. „My sme takisto oslovili košického umelca, ktorý nám spravil takú vtipnú, insitnú infografiku,“ vysvetľuje ďalej starosta.Poznamenal, že nie každému sa to musí páčiť, no chceli komunikovať takýmto štýlom. Dodal tiež, že to nevedia vyriešiť už dva roky a naznačil, že disponuje informáciami o tom, že pokyn pre DPMK na nepovolenie osadenia tabúľ má pôvod na mestskom magistráte.„Ak by sme to chceli ťahať na hranu, tak my, ako správca pozemkov, máme zmluvu o zverení do správy od mesta Košice, takže by sme vedeli tieto tabule osadiť,“ vysvetľuje Lörinc.Podotkol ale, že pôvodne išlo o milú myšlienku, ktorou chceli potešiť obyvateľstvo sídliska a budovať identitu. „To, čo z toho spravilo mesto, to celé nejako pošpinilo. Zatiaľ otvárame túto tému kde môžeme,“ vraví starosta.Dodal, že sa usiloval apelovať aj na ostatných poslancov, iní starostovia podľa jeho slov krútia hlavami, že oni žiadne takéto povolenia nepotrebovali. „Motáme sa typicky v Košiciach. Vytvoriť problém, akonáhle niečo neprišlo z primátorovej hlavy, tak to musí byť zakázané, zatrhnuté a pošpinené,“ uzavrel.„Mesto Košice považuje takúto iniciatívu MČ Sídlisko - KVP za mrhanie peniazmi a rozširovanie vizuálneho smogu,“ uviedlo pre agentúru SITA mesto a zdôraznilo, že schvaľovací proces pre umiestňovanie tabúľ s názvami obcí nemá v kompetencii mestská časť, ale cestný správny orgán.„Všetky označovacie tabule miest a obcí sú normované a zákonom určené, čo sa v žiadnom prípade nedá povedať o navrhovanej tabuli. Starosta pravdepodobne chce opäť vyvolať konflikt a opätovne účelovo a neodborne útočí takýmto spôsobom na mesto,“ pokračovalo mesto.Akcentovalo, že ich cieľom je postupne z mesta dostať vizuálny smog. Dosiaľ odstránili vyše stovky veľkých reklamných plôch, tzv. billboardov, čím napomohli skrášleniu ulíc i celého verejného priestoru.„Ďalším pozitívom je aj zlepšovanie životného prostredia, pretože namiesto odstránených reklamných pútačov sadíme nové stromy tam, kde je to možné. Nelegálne nosiče reklamy chceme postupne v závislosti od finančných možností rozpočtu odstraňovať aj naďalej na základe platných rozhodnutí, ktoré má mesto k dispozícii,“ doplnila samospráva.