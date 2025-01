Zelenskyj: Návrat Trumpa je príležitosťou na dosiahnutie spravodlivého mieru na Ukrajine

20.1.2025 (SITA.sk) - Návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského predstavuje „príležitosť" na dosiahnutie „spravodlivého mieru" na Ukrajine. Ukrajinský prezident to vyhlásil, keď v pondelok zablahoželal Donaldovi Trumpovi k jeho inaugurácii do funkcie hlavy štátu. „Dnešný deň je dňom zmien a tiež dňom nádeje na vyriešenie mnohých problémov vrátane globálnych výziev," uviedol Zelenskyj na sociálnej sieti.„Prezident Trump je vždy rozhodný a mier prostredníctvom politiky sily, ktorú ohlásil, poskytuje príležitosť na posilnenie amerického líderstva a dosiahnutie dlhodobého a spravodlivého mieru, čo je najvyššia priorita," dodal Zelenskyj.