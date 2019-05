MS 2019: Na úvod šláger neznámych Fínov s Tavaresovou Kanadou

Kanaďan John Tavares, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Piatok 10. mája, 16.15 h



A-skupina (Košice)



Fínsko - Kanada



predpokladané zostavy:



Fínsko: Lankinen - Ohtamaa, Hakanpää, Koivisto, Lehtonen, Jokiharju, Kaski, Mikkola, Lindbohm - Kakko, Ilomäki, Rajala - Kuusela, Luostarinen, Savinainen - Ojamäki, Tyrväinen, Kiviranta - Anttila, Lammikko, Manninen



Kanada: Murray - Montour, Chabot, Severson, Nurse, Stecher, Theodore, Fabbro, Dorion - Stone, Tavares, Marchessault - Reinhart, Couturier, Henrique - Mantha, Turris, Strome - Joseph, Cirelli, McCann

Košice 10. mája (TASR) - Košická časť hokejového šampionátu odštartuje piatok 10. mája od 16.15 atraktívnym šlágrom Fínsko - Kanada. Zatiaľ čo je tím javorového listu poskladaný výlučne z hráčov NHL, vo fínskom mužstve figurujú iba dvaja hráči, ktorí si v sezóne 2018/2019 zahrali najprestížnejšiu súťaž.Severania stavia na mladosť a zohranosť z klubov i reprezentácie. Počas sezóny 2018/19 opäť štartovali v prestížnej Euro Hockey Tour, v ktorej obsadili celkové 2. miesto za Ruskom. Na prípravných turnajoch štartovali výlučne hráči z európskych súťaží, najmä domácej a miestenku na MS si napokon zabezpečilo až 12 hráčov z fínskej ligy. V kádri trénera Jukku Jalonena sú iba dvaja hráči, ktorí si v sezóne 2018/19 zahrali v NHL - útočník Floridy Panthers Juho Lammikko a obranca Chicaga Blackhawks Henri Jokiharju. Pozornosť bude pútať mladík Kaapo Kakko, ktorý je jedným z adeptov na pozícii jednotky draftu 2019. Zaujímavým menom na súpiske je aj útočník Kristian Kuusela, ktorý absoluje premiéru na MS vo veku 36 rokov. V prípravnom období sa Fínom darilo, z uplynulých 10 zápasov vyhrali 8. Generálkou bol pre nich duel so Švédskom, ktorý prehrali 1:2.Kanaďania odohrali pred MS iba jeden prípravný zápas, v ktorom zdolali domácich Rakúšanov 7:5. Na rozdiel od Fínov budú mať káder výlučne z hráčov NHL. Za úspechom ho povedie John Tavares, ktorý má za sebou individuálne najvydarenejšiu sezónu v kariére. Zámorské tímy majú zvyčajne slabší štart do šampionátov a na širšie klzisko si dlhšie zvykajú. Kanaďania by preto formu radi gradovali do záveru šampionátu. Vlani sa prvýkrát od roku 2014 nedostali do finále a napokon obsadili až 4. miesto.