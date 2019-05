Strieborná medailistka z OH 2012 Guadalupeová s dištancom za doping

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Monaco 10. mája (TASR) - Olympijská medailistka v chôdzi Maria Guadalupeová dostala dištanc na štyri roky za doping. Mexičanku usvedčili z užitia anabolických steroidov, zákaz činnosti platí od 16. novembra 2018, od tohto termínu zrušili všetky jej výsledky.Guadalupeová však nepríde o striebro na 20 km z OH 2016 v Riu de Janeiro ani z MS v Londýne o rok neskôr.V inom prípade Medzinárodný olympijský výbor (MOV) dodatočne anulovali štvrté miesto lotyšskej skokanke do diaľky Inety Radovičovej z OH 2012 v Londýne. Informovala o tom agentúra AP.