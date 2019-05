MS 2019: Niederreiter chce po vypadnutí Caroliny posilniť Švajčiarsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 17. mája (TASR) - Švajčiarsky hokejista Nino Niederreiter chce posilniť národný tím na MS. Dvadsaťšesťročný útočník pôsobí v NHL v drese Caroliny Hurricanes. Klubové povinnosti mu skončili po domácej prehre s Bostonom 0:4 a vyradení v 3. kole play off. V základnej časti tejto sezóny odohral 76 zápasov s bilanciou 23+30.Podľa portálu allhockey.ru by Niderreiter mohol priletieť do Bratislavy 20. mája. Švajčiarsko je v B-skupine po štyroch zápasoch s plným bodovým ziskom, v sobotu sa stretne so Švédskom, v nedeľu s Ruskom a účinkovanie v základnej skupine uzavrie v utorok proti Česku.