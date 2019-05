MS v hokeji 2019: Francúzsko – Slovensko (online)

KOŠICE 17. mája - Slovenskí hokejisti hrajú v piatok od 16.15 vproti Francúzom svoj piaty zápas na svetovom šampionáte, ktorý sa od 10. do 26. mája koná v Bratislave a Košiciach.Zverenci trénera Craiga Ramsayho zatiaľ na turnaji vyhrali iba úvodný duel nad. V ďalších troch ťahali za kratší koniec -, Kanaďanoma Nemcom. Najmä posledné dve prehry ich môžu mrzieť pretože v tých súbojoch viedli 4:2 resp. 2:1.Postup do štvrťfinále teda nemajú slovenskí hokejisti vo svojich rukách. Aj keď vyhrajú zostávajúce zápasy nad Francúzmi, Britmi a Dánmi, nemusí to stačiť na účasť medzi osmičkou najlepších tímov na turnaji. Potrebujú zaváhania iných tímov v A-skupine ().

Francúzi začali svetový šampionát prehrou s Dánmi (4:5 po sam. nájazdoch) a nepodarilo sa im bodovať ani v ďalších stretnutiach, keď postupne nestačili na Američanov (1:7), Nemcov (1:4) a Kanaďanov (2:5).

