MS 2019: Puky ako v bavlnke, každý ide do hry priamo z mrazničky

Košice 16. mája (TASR) - Hoci si mnohí myslia, že kus čiernej gumy pri hokejovom zápase nepotrebuje zvláštnu starostlivosť, opak je pravdou. Puky na MS v Košiciach a Bratislave vyžadujú špeciálnu starostlivosť a hoci to fanúšikovia nevnímajú, na ľade sa hrá vždy s čerstvým kusom, ktorý predtým naberal správnu teplotu v chladiacom boxe.Pozorné oko diváka má šancu zaznamenať, ako si rozhodcovia chodia každé dve minúty pre nový puk k časomeračom. Má to svoje dôvody. "prezradil pre TASR Andrej Jakubec, ktorý šéfuje boxu zapisovateľov.V ňom je človek, ktorý má výmeny na starosti: "Puky, s ktorými sa už hralo, nejdú naspäť do hry. Po zápase idú na kontrolu, kde sa určí, či sú ešte dobré, alebo poškodené. Ak sú v plnej kvalite, na ďalší zápas sa môžu použiť:Hokejisti majú k dispozícii dva rôzne druhy pukov. Pred zápasom na rozcvičke, ale aj na tréningoch, majú puky zelenú potlač s logom Svetovej antidopingovej agentúry WADA s nápisom "doping nie je hokej". Tie zápasové sú potlačené logom šampionátu a sú jedinečné. Fanúšikovia si majú možnosť kúpiť podobné v stánkoch so suvenírmi, jediný rozdiel však je, že na oficiálnom zápasovom puku je vytlačený podpis prezidenta IIHF Reného Fasela." dodal Jakubec pre TASR.