MS 2019: Sukeľ trávil nemecké góly iba ťažko: Ani to nechcem hodnotiť

Košice 16. mája (TASR) - Matúš Sukeľ nevedel pomenovať príčiny nevydarených záverov v dvoch zápasoch Slovenska na hokejových MS za sebou. Hráči po zápase s Kanadou, ktorá o triumfe rozhodla sekundu pred koncom, hovorili o potrebe poučiť sa a vyvarovať sa podobnému scenáru. V stredu s Nemeckom sa im však stalo to isté. S tým rozdielom, že víťazná rana Leona Draisaitla padla 27 sekúnd pred koncom. Prehra však bola o to bolestivejšia, že Slováci si po nej výrazne skomplikovali šancu postúpiť do štvrťfinále.Všetko pritom hralo slovenským hokejistom do karát. Po úvodnom góle Nemcov otočili stav. Vtedy však mal prísť tretí gól.povedal Sukeľ. V závere zápasu vyrovnal v power play Markus Eisenschmid a potom prišla víťazná rana Draisaitla.krútil Sukeľ hlavou.Slovenský útočník videl obe situácie dobre, ale na hodnotenie sa nezmohol:Sklamaní boli všetci hráči, pri odpovediach v mix zóne neskrývali nervozitu, čo však bolo pochopiteľné:Pokiaľ však žije teoretická šanca na postup, Slováci o ňu budú bojovať. Hrajú nielen o úspech, ale aj o česť, divácku priazeň a niektorí si svojimi výkonmi pýtajú pozornosť skautov, ktorých je v hľadisku neúrekom.uzavrel Sukeľ.