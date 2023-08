MS 2024: Hokejisti SR začnú na MS 2024 v ostravskej B-skupine 10. mája proti Nemecku

Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta v Česku zápasom proti Nemecku. Úvodný duel v ostravskej B-skupine odohrajú v piatok 10. mája o 16.20 h. V základnej skupine sa stretnú ešte s Kazachstanom, USA, Poľskom, Francúzskom, Lotyšskom a Švédskom.





Organizátori MS 2024 zverejnili v utorok prostredníctvom webu IIHF rozpis turnaja. Slováci otvoria súbojom s finalistami tohtoročných MS v Tampere a Rige celý šampionát, v rovnakom čase je na programe aj prvý zápas v pražskej A-skupine medzi Švajčiarskom a Nórskom. Po dni voľna čaká ďalší duel slovenských reprezentantov v nedeľu 12. mája, keď o 12.20 nastúpia proti Kazachstanu. Následne budú mať niečo vyše 24 hodín na to, aby sa pripravili na pondelkový súboj s USA (16.20). V stredu 15. mája prvýkrát nastúpia vo večernom čase, keď sa stretnú s Poľskom, ktoré sa vracia do elitnej kategórie po postupe z A-skupiny I. divízie MS. Slováci odohrajú o 20.20 h aj zvyšné tri skupinové stretnutia v Ostrava Aréne. Po dvoch voľných dňoch si v sobotu 18. mája zmerajú sily s Francúzskom a o deň neskôr s Lotyšskom, teda tímom, ktorý na tohtoročných MS postúpil zo skupiny na ich úkor. Skupinovú fázu zakončia v utorok 21. mája súbojom so Švédskom.Predstavitelia organizačného výboru MS 2024 už v júni potvrdili zaradenie slovenských hokejistov do základnej B-skupiny v Ostrave, kde budú mať takmer domáce prostredie. Pristúpili tak k jedinej zmene v zložení skupín, keď obhajcov titulu z Kanady poslali do hlavného mesta výmenou za reprezentáciu USA. Do Ostravy to majú "na skok" aj poľskí fanúšikovia. Ostravská aréna tak bude domovom slovenskej reprezentácie rovnako ako počas MS 2004 a 2015. "Vďaka zloženiu ostravskej skupiny očakávame veľký príliv fanúšikov. A to nielen s ohľadom na účasť slovenského tímu, ale aj poľských hokejistov, ktorí si o postup zo skupiny zahrajú po 22 rokoch. Verím, že fanúšikovia vytvoria skvelú atmosféru aj hráčom zo Spojených štátov, Nemecka alebo Švédska, a aj ďalším tímom hrajúcim v moravsko-sliezskej metropole," uviedol v tlačovej správe prezident ostravského organizačného výboru Aleš Pavlík.V pražskej A-skupine sa o postup pobijú Kanaďania, Fíni, Švajčiari, domáci Česi, Dáni, Nóri, Rakúšania a Briti. Tím z usporiadateľskej krajiny začne účinkovanie v skupine v piatok 10. mája proti Fínsku a zakončí ho 21. mája atraktívnym súbojom s úradujúcimi majstrami sveta z Kanady. "Herný plán sme zostavovali tak, aby sme každý deň ponúkli fanúšikom atraktívne tímy, nikoho neznevýhodňovali a všetko prebehlo podľa športových regulí. To sa nám podarilo a som rád, že sa rokovania so všetkými subjektmi zaobišli bez zásadných pripomienok," komentoval skladbu harmonogramu generálny sekretár Českého zväzu ľadového hokeja Jan Černý. V prípade postupu zo skupiny si český tím zahrá štvrťfinále vo štvrtok 23. mája v Prahe o 20.20 h, semifinále v sobotu 25. mája o 14.20.Vstupenky na MS sa začnú predávať 10. októbra o 10.00 h. Rovnako ako v minulosti budú na úvod k dispozícii len denné balíčky na dva, respektíve tri zápasy. Usporiadatelia rozdelili vstupenky do šiestich skupín podľa atraktivity zápasov i hracích dňov a do troch cenových kategórií podľa umiestenia sedadla v aréne. V Ostrave stojí balíček na deň, keď hrajú Slováci, v prvej cenovej kategórii od 3780 do 4880 českých korún (v prepočte od 157 do 202 eur), v druhej kategórii od 2980 do 4080 korún (od 123 do 169 eur) a v tretej kategórii od 2280 do 2980 korún (od 94 do 123 eur). Na všetky zápasy základnej časti a oba ostravské štvrťfinálové stretnutia si fanúšikovia môžu zakúpiť vstupenky prostredníctvom spoločnosti Ticketportal, na duely play off v Prahe v spoločnosti Ticketmaster.Budúcoročný šampionát sa uskutoční od 10. do 26. mája. Súboje v základných skupinách sa odohrajú od piatka 10. mája do utorka 21. mája, štvrťfinále je na programe o dva dni neskôr, semifinále v sobotu a zápasy o medaily v nedeľu 26. mája.

Zloženie základných skupín MS 2024 v Česku:



Praha (A-skupina): Kanada, Fínsko, Švajčiarsko, Česko, Dánsko, Nórsko, Rakúsko, V. Británia



Ostrava (B-skupina): USA, Nemecko, Švédsko, SLOVENSKO, Lotyšsko, Francúzsko, Kazachstan, Poľsko





Program SR v ostravskej B-skupine MS 2024:



piatok 10. mája o 16.20: SLOVENSKO - Nemecko



nedeľa 12. mája o 12.20: SLOVENSKO - Kazachstan



pondelok 13. mája o 16.20: USA - SLOVENSKO



streda 15. mája o 20.20: SLOVENSKO - Poľsko



sobota 18. mája o 20.20: Francúzsko - SLOVENSKO



nedeľa 19. mája o 20.20: SLOVENSKO - Lotyšsko



utorok 21. mája o 20.20: Švédsko - SLOVENSKO