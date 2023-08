Boženík strelil dva góly, rozhodol o triumfe Boavisty nad Benficou 3:2

Slovenský futbalový reprezentant Róbert Boženík rozhodol dvoma gólmi o triumfe Boavisty Porto nad Benficou Lisabon 3:2 v pondelkovom zápase 1. kola portugalskej ligy.





Dvadsaťtriročný útočník najprv v 55. minúte vyrovnal na 1:1, keď sa k nemu dostala odrazená lopta a poslal ju pohotovo do siete. V trinástej minúte nadstaveného času zabezpečil domácim víťazstvo nad úradujúcim majstrom. Boženík po chybe obrany Benficy sám mieril na súperovho brankára a prekonal ho strelou k bližšej žrdi. Pre slovenského reprezentanta to boli piaty a šiesty ligový gól v drese Boavisty, v minulej sezóne skóroval štyrikrát v 23 dueloch.Boženík odohral za Boavistu celý zápas. Po víťaznom góle dostal žltú kartu za to, že si vyzliekol dres. Po stretnutí dostal cenu pre najlepšieho hráča zápasu. "Som veľmi šťastný. Bol to pre nás šťastný koniec, myslím si však, že sme si zaslúžili zvíťaziť," uviedol dvojgólový strelec v pozápasovom rozhovore pre Sport TV.Oba tímy dohrávali s 10 hráčmi, v 50. minúte dostal červenú kartu útočník hostí Petar Musa, v deviatej minúte nadstaveného času rozhodca vylúčil aj domáceho Bruna Lourenca. "Benfica hrala dobre aj s desiatimi hráčmi, má skvelých futbalistov. Bolo pre nás veľmi dôležité, aby sme zostali pokojní a sústredení až do konca, naďalej si na ihrisku pomáhali, bojovali a boli pozitívne naladení. Vďaka tomu sme dokázali skórovať a vyhrať. To bol kľúč k úspechu," citoval Boženíka portál ojogo.pt.