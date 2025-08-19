Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

19. augusta 2025

MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere



Rozpis šampionátu zverejnila na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).



Zdieľať
MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere

Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku zápasom proti Nórsku. Úvodný duel odohrajú v druhý hrací deň turnaja v sobotu 16. mája o 12.15 h. V základnej B-skupine sa postupne stretnú aj s Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom. Rozpis šampionátu zverejnila na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).


Rozpis šampionátu zverejnila na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). Už prvý deň prinesie dva veľké šlágre. Švajčiarsky výber sa stretne v Zürichu s Američanmi, vo Fribourgu sa odohrá duel Švédsko proti Kanade. Slováci sa s Nórmi stretnú vo Fribourgu. Nasledujúci deň si v rovnakom čase zmerajú sily s Talianskom. Po dni voľna ich čaká ďalší súboj so Slovinskom (20.15) a sériu s papierovo slabšími, resp. porovnateľnými súpermi zakončia 21. mája proti Dánsku (20.15).

Favoritov „béčka“ postupne vyzvú až v záverečných troch stretnutiach. Po dni voľna ich 23. mája čaká federálne derby s Čechmi (16.15), približne 24 hodín budú mať na oddych pred duelom s favorizovanými Kanaďanmi (20.15). Účinkovanie v skupine uzavrú 26. mája proti Švédom (16.15).

V „áčku“ zabojujú o postup do štvrťfinále Švajčiarsko, USA, Fínsko, Lotyšsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia a Maďarsko.

Zloženie základných skupín MS 2026 vo Švajčiarsku:

Zürich (A-skupina): Švajčiarsko, USA, Fínsko, Lotyšsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, Maďarsko

Fribourg (B-skupina): Kanada, Švédsko, Česko, SLOVENSKO, Dánsko, Nórsko, Slovinsko, Taliansko



Program SR v B-skupine MS 2026:

sobota 16. mája o 12.15: SLOVENSKO - Nórsko

nedeľa 17. mája o 12.15: Taliansko - SLOVENSKO

utorok 19. mája o 20.15: Slovinsko - SLOVENSKO

štvrtok 21. mája o 20.15: Dánsko - SLOVENSKO

sobota 23. mája o 16.15: SLOVENSKO - Česko

nedeľa 24. mája o 20.15: Kanada - SLOVENSKO

utorok 26. mája o 16.15: SLOVENSKO - Švédsko


