Utorok 19.8.2025
Denník - Správy
19. augusta 2025
MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere
Rozpis šampionátu zverejnila na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).
Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú svoje účinkovanie na budúcoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku zápasom proti Nórsku. Úvodný duel odohrajú v druhý hrací deň turnaja v sobotu 16. mája o 12.15 h. V základnej B-skupine sa postupne stretnú aj s Talianskom, Slovinskom, Dánskom, Českom, Kanadou a Švédskom. Rozpis šampionátu zverejnila na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).
Rozpis šampionátu zverejnila na svojom webe Medzinárodná hokejová federácia (IIHF). Už prvý deň prinesie dva veľké šlágre. Švajčiarsky výber sa stretne v Zürichu s Američanmi, vo Fribourgu sa odohrá duel Švédsko proti Kanade. Slováci sa s Nórmi stretnú vo Fribourgu. Nasledujúci deň si v rovnakom čase zmerajú sily s Talianskom. Po dni voľna ich čaká ďalší súboj so Slovinskom (20.15) a sériu s papierovo slabšími, resp. porovnateľnými súpermi zakončia 21. mája proti Dánsku (20.15).
Favoritov „béčka“ postupne vyzvú až v záverečných troch stretnutiach. Po dni voľna ich 23. mája čaká federálne derby s Čechmi (16.15), približne 24 hodín budú mať na oddych pred duelom s favorizovanými Kanaďanmi (20.15). Účinkovanie v skupine uzavrú 26. mája proti Švédom (16.15).
V „áčku“ zabojujú o postup do štvrťfinále Švajčiarsko, USA, Fínsko, Lotyšsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia a Maďarsko.
Zloženie základných skupín MS 2026 vo Švajčiarsku:
Zürich (A-skupina): Švajčiarsko, USA, Fínsko, Lotyšsko, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, Maďarsko
Fribourg (B-skupina): Kanada, Švédsko, Česko, SLOVENSKO, Dánsko, Nórsko, Slovinsko, Taliansko
Program SR v B-skupine MS 2026:
sobota 16. mája o 12.15: SLOVENSKO - Nórsko
nedeľa 17. mája o 12.15: Taliansko - SLOVENSKO
utorok 19. mája o 20.15: Slovinsko - SLOVENSKO
štvrtok 21. mája o 20.15: Dánsko - SLOVENSKO
sobota 23. mája o 16.15: SLOVENSKO - Česko
nedeľa 24. mája o 20.15: Kanada - SLOVENSKO
utorok 26. mája o 16.15: SLOVENSKO - Švédsko
