|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 19.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lýdia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. augusta 2025
Al-Nassr je vo finále Superpohára, Ronalda vrúcne prijali v Hong Kongu
Ronaldov tím uspel v utorok aj napriek tomu, že hral od 25. minúty bez vylúčeného Sadia Maneho.
Zdieľať
Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa dočkal vrúcneho prijatia v Hong Kongu. Štyridsaťročný hviezdny útočník spolu so svojím Al-Nassr postúpil do finále saudskoarabského Superpohára, keď v utorňajšom stretnutí zdolali konkurenčný Al-Ittihad 2:1.
Fanúšikovia privítali Ronalda pokrikom jeho priezviska už počas rozcvičky. Pred rokom na rovnakom mieste nepotešila prítomných priaznivcov argentínska hviezda Lionel Messi. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty zostal iba na lavičke náhradníkov počas zápasu jeho Interu Miami, čo verejnosť neniesla ľahko, pripomenula agentúra AFP.
Ronaldov tím uspel v utorok aj napriek tomu, že hral od 25. minúty bez vylúčeného Sadia Maneho. Senegalský útočník najskôr poslal svoj tím v 10. minúte do vedenia. Al-Nassr aj o jedného hráča menej dokázal za stavu 1:1 streliť víťazný gól, ktorý sa zrodil po hodine hry z kopačky Joaa Felixa. Portugalčan sa presadil po tom, čo mu loptu pred prázdnu bránku predložil jeho krajan Ronaldo.
Al-Nassr spozná finálového súpera v stredu popoludní. O postup doň zabojujú Al-Qadisiya a Al-Ahli SC.
Súvisiace články:
Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016. (13. 8. 2025)
Ronaldo naznačil odchod z Al-Nassru: Táto kapitola sa skončila (27. 5. 2025)
Cristiano Ronaldo už má na konte viac gólov po tridsiatke ako pred ňou – VIDEO (9. 3. 2025)
Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu nového kontraktu s Al-Nassr (14. 1. 2025)
Ronaldo dosiahol míľnik 900 gólov: Je to jedinečná vec (6. 9. 2024)
Cristiano Ronaldo vysúdil od svojho bývalého klubu Juventus Turín takmer desať miliónov eur (18. 4. 2024)
Video: Ronaldo udrel súpera lakťom a nedohral semifinále Superpohára (9. 4. 2024)
Ronaldo dal druhý hetrik v priebehu 72 hodín, stačil mu naň polčas (3. 4. 2024)
Video: Ronaldo dostal jednozápasový dištanc a pokutu za obscénne gesto (29. 2. 2024)
Iránske veľvyslanectvo v Madride poprelo trest pre Ronalda (15. 10. 2023)
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere
MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere