Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lýdia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. augusta 2025

Al-Nassr je vo finále Superpohára, Ronalda vrúcne prijali v Hong Kongu



Ronaldov tím uspel v utorok aj napriek tomu, že hral od 25. minúty bez vylúčeného Sadia Maneho.



Zdieľať
Al-Nassr je vo finále Superpohára, Ronalda vrúcne prijali v Hong Kongu

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa dočkal vrúcneho prijatia v Hong Kongu. Štyridsaťročný hviezdny útočník spolu so svojím Al-Nassr postúpil do finále saudskoarabského Superpohára, keď v utorňajšom stretnutí zdolali konkurenčný Al-Ittihad 2:1.


Fanúšikovia privítali Ronalda pokrikom jeho priezviska už počas rozcvičky. Pred rokom na rovnakom mieste nepotešila prítomných priaznivcov argentínska hviezda Lionel Messi. Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty zostal iba na lavičke náhradníkov počas zápasu jeho Interu Miami, čo verejnosť neniesla ľahko, pripomenula agentúra AFP.

Ronaldov tím uspel v utorok aj napriek tomu, že hral od 25. minúty bez vylúčeného Sadia Maneho. Senegalský útočník najskôr poslal svoj tím v 10. minúte do vedenia. Al-Nassr aj o jedného hráča menej dokázal za stavu 1:1 streliť víťazný gól, ktorý sa zrodil po hodine hry z kopačky Joaa Felixa. Portugalčan sa presadil po tom, čo mu loptu pred prázdnu bránku predložil jeho krajan Ronaldo.

Al-Nassr spozná finálového súpera v stredu popoludní. O postup doň zabojujú Al-Qadisiya a Al-Ahli SC.

   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Cristiano Ronaldo sa zasnúbil s Georginou Rodriguezovou. Dvojica tvorí pár od konca roka 2016. (13. 8. 2025)
 Ronaldo naznačil odchod z Al-Nassru: Táto kapitola sa skončila (27. 5. 2025)
 Cristiano Ronaldo už má na konte viac gólov po tridsiatke ako pred ňou – VIDEO (9. 3. 2025)
 Cristiano Ronaldo je blízko k podpisu nového kontraktu s Al-Nassr (14. 1. 2025)
 Ronaldo dosiahol míľnik 900 gólov: Je to jedinečná vec (6. 9. 2024)
 Cristiano Ronaldo vysúdil od svojho bývalého klubu Juventus Turín takmer desať miliónov eur (18. 4. 2024)
 Video: Ronaldo udrel súpera lakťom a nedohral semifinále Superpohára (9. 4. 2024)
 Ronaldo dal druhý hetrik v priebehu 72 hodín, stačil mu naň polčas (3. 4. 2024)
 Video: Ronaldo dostal jednozápasový dištanc a pokutu za obscénne gesto (29. 2. 2024)
 Iránske veľvyslanectvo v Madride poprelo trest pre Ronalda (15. 10. 2023)



<< predchádzajúci článok
MS 2026 v hokeji vo Švajčiarsku: Slovákov čaká na MS otvárací duel s Nórskom, favoriti až v závere

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 