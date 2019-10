MS: Britka Johnsonová-Thompsonová triumfovala v sedemboji

Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová triumfovala v sedemboji na atletických MS v Dauhe. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dauha 3. októbra (TASR) - Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová triumfovala v sedemboji na atletických MS v Dauhe. Nazbierala celkovo 6981 bodov, čo je svetový výkon roka. Striebro získala úradujúca olympijská víťazka Nafissatou Thiamová z Belgicka výkonom 6677, bronz vybojovala Rakúšanka Verena Preinerová vďaka zisku 6560 bodov.Sedemboj bol reprízou súboja z ME 2018 v Berlíne, vtedy uspela Thiamová. Po prvom dni si Britka držala tesné vedenie hlavne vďaka tomu, že s Belgičankou udržala krok v jej najlepšej disciplíne výške. Obe kandidátky na zlato skočili sedembojársky rekord šampionátu 195 cm. Johnsonová-Thompsonová potom predviedla najlepší výkon zo všetkých v behu na 200 m (23,08 s) i vo svojej tradične silnej diaľke (677 cm).Rozhodujúcim momentom sa napokon ukázala byť neschopnosť Thiamovej podať stopercentný výkon v hode oštepom pre problémy s ramenom. Belgičanka síce hodila v Dauhe výkon sezóny 48,04, no to je stále veľmi ďaleko k jej osobnému rekordu 59,32.1. Katarina Johnsonová-Thompsonová (V.Brit.) 6981 bodov (100 m prek.: 13,09 s, výška: 195 cm, guľa: 13,86 m, 200 m: 23,08 s, diaľka: 677 cm, oštep: 43,93 m, 800 m: 2:07,26), 2. Nafissatou Thiamová (Belg.) 6677 (100 m prek.: 13,36, výška: 195, guľa: 15,22, 200 m: 24,60, diaľka: 640, oštep: 48,04, 800 m: 2:18,93), 3. Verena Preinerová (Rak.) 6560 (100 m prek.: 13,25, výška: 177, guľa: 14,21, 200 m: 23,96, diaľka: 636, oštep: 46,68, 800 m: 2:08,88), 4. Erica Bougardová 6470, 5. Kendell Williamsová (obe USA) 6415, 6. Nadine Broersenová 6392, 7. Emma Oosterwegelová (obe Hol.) 6250, 8. Odile Ahouanwanouová (Benin) 6210, 9. Géraldine Ruckstuhlová (Švaj.) 6159, 10. Jekaterina Voroninová (Uzb.) 6099