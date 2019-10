NHL: Černák prispel gólom k výhre Tampy Bay, Tatar takisto skóroval

Hráči Tampa Bay Lightning. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky NHL:

Carolina - Montreal 4:3 pp a sn (za hostí T. TATAR 1+0),

New York Rangers - Winnipeg 6:4,

Pittsburgh - Buffalo 1:3,

Tampa Bay - Florida 5:2 (za domácich E. ČERNÁK 1+0),

Nashville - Minnesota 5:2,

Dallas - Boston 1:2,

Colorado - Calgary 5:3,

Anaheim - Arizona 2:1

New York 4. októbra (TASR) - Nový ročník zámorskej NHL pokračoval v noci na piatok ôsmimi zápasmi, v ktorých sa gólovo presadili aj dvaja slovenskí hokejisti. Obranca Erik Černák prispel jedným gólom k domácemu víťazstvu Tampy Bay nad Floridou 5:2. Mladý zadák Lightning spečatil výsledok v 60. minúte vydarenou strelou do prázdnej bránky hostí.Hneď v prvom zápase sezóny si gólový účet otvoril aj útočník Tomáš Tatar, jeho Montreal ale prehral na ľade Caroliny 3:4 po nájazdoch. Tatar v presilovej hre v druhej tretine znížil na 1:2 a naštartoval Canadiens k obratu, domáci ale v tretej tretine vyrovnali a duel v samostatných nájazdoch rozhodol jediný úspešný exekútor Dougie Hamilton.Boston s kapitánom Zdenom Chárom tiež vstúpil do sezóny úspešne, keď zvíťazil na ľade Dallasu 2:1. Brankár Bruins Jaroslav Halák kryl na striedačke chrbát Fínovi Tuukkovi Raskovi, v domácom drese odohral v druhej obrannej formácii takmer 22 minút Andrej Sekera.