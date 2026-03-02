|
Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
02. marca 2026
MS do 18 rokov v hokeji v Trenčíne a Ružinove sa blížia, Šatan: Môžeme sa ukázať
Slovensko usporiadalo turnaj elitnej kategórie MS do 18 rokov dosiaľ dvakrát. V roku 2002 ho hostili Piešťany a Trnava, o 15 rokov neskôr Poprad so Spišskou Novou Vsou.
Zdieľať
Prípravy na majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov v Trenčíne a Bratislave postupne vrcholia. Organizátori očakávajú okrem iného aj návštevu 300 skautov, ktorí budú sledovať talenty svetového hokeja. Povedal to riaditeľ turnaja Roman Sýkora na pondelkovej prvej oficiálnej tlačovej konferencii k mládežníckemu šampionátu na Mierovom námestí v Trenčíne.
MS hráčov do 18 rokov sa uskutočnia od 22. apríla do 2. mája. Hlavným dejiskom turnaja bude Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne, kde odohrá svoje zápasy slovenská reprezentácia a kde sa uskutočnia aj stretnutia vyraďovacej fázy vrátane duelov o medaily. „Je to v hokejovom kalendári celkom významná udalosť, ktorá na Slovensku nebola deväť rokov, takže my sme radi, že sa nám to podarilo. Momentálne sme už v plnom rytme a po olympiáde všetky naše zdroje a našu energiu venujeme týmto MS. Sú to hokejové talenty, ktoré jednak môžeme ukázať svetu a, samozrejme, my sa môžeme ukázať, ako vieme zorganizovať takúto akciu. Po rokoch, kedy naša reprezentácia do 18 rokov obsadila trikrát za sebou štvrté miesto, uvidíme, že či sa jej podarí tento výsledok vyrovnať alebo ešte vylepšiť. Ja verím teda, že vylepšiť a chceme pozvať všetkých ľudí, aby prišli a podporili mužstvo trénera Dendisa,“ uviedol na tlačovej konferencii Miroslav Šatan, prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Slovensko usporiadalo turnaj elitnej kategórie MS do 18 rokov dosiaľ dvakrát. V roku 2002 ho hostili Piešťany a Trnava, o 15 rokov neskôr Poprad so Spišskou Novou Vsou. Štadión v Trenčíne a jeho okolie čakajú ešte úpravy. „Do 15. apríla bude Zimný štadión Pavla Demitru mať opäť nový šat, predovšetkým zvonku. Verejný priestor, ktorý je dnes 'rozbabraný', bude úplne nový priestor za viac ako 320-tisíc eur. Ten priestor bude oveľa krajší, nebude len akoby vstupný, budú tam lavičky, napríklad aj lavičky známych hokejistov z Trenčína. Vstup do štadióna bude ako verejný priestor reprezentatívny. Začiatkom apríla začneme montovať nové mantinely, tie sa svojou kvalitou približujú mantinelom, ktoré boli na olympiáde v Miláne. Medzi 15. a 17. aprílom budú dni, kedy budeme pripravení definitívne. Trenčín je hokejové mesto. Som presvedčený o tom, že minimálne na slovenskú reprezentáciu bude plný štadión,“ povedal Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.
Slováci sa v A-skupine postupne stretnú s Kanadou, Nórskom, Fínskom a Lotyšskom. Bratislava bude na Zimnom štadióne Vladimíra Dzurillu v Ružinove hostiť B-skupinu, v ktorej figurujú Švédsko, USA, Česko, Nemecko a Dánsko. „Mali by sme všetky úpravy, takú malú rekonštrukciu, stihnúť úplne v termíne, dokonca skôr, čiže nemalo by u nás hroziť niečo ako v Taliansku cez zimné olympijské hry. Vďaka tomuto podujatiu sa nám podarilo priniesť investície za niekoľko státisícov eur, ktoré aj zostanú v našom zimnom štadióne, či už pôjde o prerobené šatne, takisto o nové mantinely, o elektronický požiarny systém či opravu kanalizácie, ktorá tam bola problémová. Znamená to, že ďalšie generácie hokejistov, hlavne mládeže, ktorá hráva na našom zimnom štadióne, budú mať lepšie podmienky. A že aj náš zimný štadión bude môcť zase dlhšie slúžiť,“ vyjadril sa Martin Chren, starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov.
Šampionát sa začne v stredu 22. apríla štyrmi stretnutiami, ktoré odštartujú turnaj v oboch dejiskách. V Bratislave sa otvárací zápas odohrá o 12.00 h medzi Nemeckom a Švédskom, Trenčín privíta prvý duel A-skupiny medzi Nórskom a Fínskom o 14.00 h. Domáca reprezentácia nastúpi na svoj prvý zápas hneď v úvodný deň turnaja proti Kanade. Všetky stretnutia Slovákov v základnej skupine budú mať úvodné buly o 18.00 h. Finálový deň pripadá na sobotu 2. mája, kedy budú na programe zápas o bronz a následne večerné finále. Na dorasteneckom šampionáte sa predstaví desať národných tímov a titul sa pokúsia opäť obhájiť Kanaďania. Slovenský výber obsadil na predošlých troch ročníkoch zakaždým štvrtú priečku.
„Podarilo sa nám dať dokopy 50 ľudí, ktorí majú na starosti samotnú organizáciu. Pracujeme od leta na tom, aby naozaj sme to dôstojne zorganizovali, aby boli fanúšikovia spokojní, hráči spokojní, aby mali dobré výsledky. Príde sem okolo 400 ľudí zo samotných tímov. To znamená 250 hráčov, 150 členov realizačných tímov. Veríme a očakávame, že príde okolo 300 skautov. Participovať na podujatí bude okolo 100 dobrovoľníkov. Od dnešného dňa si verejnosť môže zakúpiť vstupenky už na jednotlivé zápasy, predtým sme predávali celodenné vstupenky a bolo predaných už 5-tisíc vstupeniek,“ povedal riaditeľ turnaja Roman Sýkora. Prehovoril aj o možnej kolízii termínov v Trenčíne s extraligovou barážou: „Možno do toho vstúpi problém v Trenčíne, ktorý sa budeme snažiť s pánom Rybníčkom a s naším vedením vyriešiť. Vieme dobre, že Dukla Trenčín nemá ideálny záver sezóny a bude hrať baráž. Snažíme sa aj na tomto pracovať, aby počas MS, tým, že je tam konflikt termínov, aby sme klubu zabezpečili dôstojné odohratie tých barážových zápasov. Niektoré budeme musieť preložiť do iného mesta. Je možné, že to budú Piešťany. My momentálne komunikujeme s Duklou Trenčín a myslím si, že nejaké riešenie už máme, ale zatiaľ ho nebudem prezrádzať.“
Organizátori na tlačovej konferencii predstavili maskota - škriatka Tatríka. Súčasťou sprievodného programu v Trenčíne je aj umelá ľadová plocha priamo na námestí, ktorá sprístupní atmosféru šampionátu deťom a širokej verejnosti. S propagáciou šampionátu budú pomáhať Trenčania, bývalí slovenskí reprezentanti a hráči NHL - Marián Hossa a Marián Gáborík. „Hokej do 18 rokov je veľmi atraktívny. Ja sám sa osobne veľmi teším na tieto zápasy, lebo budú atraktívne. Teším sa na našu reprezentáciu. Verím, že nadviaže na krásne výsledky chalanov z olympiády. Máme sa na čo tešiť,“ povedal Hossa. „Som veľmi rád, že môžeme MS do 18 rokov hostiť tu v Trenčíne, takisto aj v Bratislave. Trenčín tento rok prechádza naozaj veľkými vecami. Tým, že je to Európske hlavné mesto kultúry a budú tu ešte aj MS do 18 rokov, tak je to naozaj úžasné. Ak by sa ešte podarilo chalanom spraviť nejaký úspech, tak to by bola čerešnička na torte. Budeme aj s Mariánom chodiť a sledovať zápasy. Určite sa stretneme aj so samotnými hráčmi a možno si s nimi dáme aj nejaké debaty,“ doplnil Gáborík.
