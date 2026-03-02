Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

02. marca 2026

Dvojnásobná olympijská šampiónka Brignoneová predčasne ukončila sezónu


Tridsaťpäťročná talianska reprezentantka si v apríli minulého roka natrhla skrížený väz v kolene a utrpela viaceré zlomeniny holennej a lýtkovej kosti.



Dvojnásobná olympijská šampiónka Brignoneová predčasne ukončila sezónu

Dvojnásobná olympijská šampiónka v alpskom lyžovaní zo ZOH 2026 Federica Brignoneová sa rozhodla predčasne ukončiť sezónu. Po úspešnom návrate na svahy po vážnom zranení nohy získala Talianka na domácich hrách v Miláne a Cortine zlato v super-G i v obrovskom slalome, teraz si chce dať pauzu.


„V uplynulých mesiacoch som toho od svojho tela veľa žiadala. Snažila som sa pokračovať v sezóne, ale teraz za to moje telo platí cenu. Takže využívam blížiaci sa koniec sezóny, aby som si dala pauzu a potom pokračovala v rehabilitácii,“ vysvetlila v pondelok svoje rozhodnutie Brignoneová, ktorá cez víkend na podujatí SP v Soldeu obsadila 15. a 8. miesto v super-G.

Tridsaťpäťročná talianska reprezentantka si v apríli minulého roka natrhla skrížený väz v kolene a utrpela viaceré zlomeniny holennej a lýtkovej kosti. Na svahy sa vrátila iba v januári tohto roka a potom zažiarila pod piatimi kruhmi. Minulý týždeň naznačila, že ak jej bolesti neustúpia, je pripravená ukončiť kariéru: „Ešte nechcem skončiť, ale už ma nebaví cítiť sa zle. Bolesť ma zabíja. Pôjdem deň po dni, ale nechcem sa trápiť. Ak sa veci nezlepšia, bude ťažké vidieť ma budúci rok,“ uzavrela dvojnásobná víťazka celkového poradia SP.


