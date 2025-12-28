Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

27. decembra 2025

MS do 20 rokov: Slovenskí hokejisti vyhrali nad Nemcami 4:1



Po včerajšej prehre so Švédskom si tak v Minnesote pripísali prvé 3 body do tabuľky skupiny A. Hetrik strelil útočník Nitry Tomáš Chrenko.



MS do 20 rokov: Slovenskí hokejisti vyhrali nad Nemcami 4:1

Veľkou oporou slovenského tímu bol aj brankár Michal Prádel, ktorý zneškodnil 34 striel. Zverenci trénera Petra Frühaufa, ktorí v piatok na úvod šampionátu podľahli Švédom 2:3, majú po dvoch stretnutiach na konte 3 body, Nemci zostávajú bez bodu.

Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj tretí duel v základnej skupine v noci na utorok, o polnoci SEČ vyzvú rovesníkov z USA.

MS do 20 rokov – skupina A (St. Paul):

Slovensko – Nemecko 4:1

Góly: 11. Chrenko (Nemec), 20. Chrenko (Nemec, Straka), 34. Chrenko (Svrček, Radivojevič), 60. Beluško – 52. Willhöft (Lewandowski). Rozhodcovia: Huber (Rak.), Verbeek – Pye (obaja Kan.), Stalder (Švaj.); vylúčení: 2:7 na 2 min.; presilovky: 2:0; oslabenia: 1:0. 3702 divákov.

Slovensko: Prádel – Fabuš, Radivojevič, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Kovalčík – Mišiak, Pobežal, Svrček – Chovan, Pitka, Tomík – Nemec, Chrenko, Murín – Dubravík, Tomka, Straka – Gašo.

Nemecko: Vieillard – Hense, Kretzschmar, Schams, Händel, Bleicher, F. Kose, Pape – Lewandowski, Boos, Willhöft – T. Kose, Schwarz, Seidl – Pul, Schäfer, Schneider – Schütz, Maul, Späth – Sager.

Správu budeme aktualizovať


