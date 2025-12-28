|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 28.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivana, Ivona
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. decembra 2025
MS do 20 rokov: Slovenskí hokejisti vyhrali nad Nemcami 4:1
Po včerajšej prehre so Švédskom si tak v Minnesote pripísali prvé 3 body do tabuľky skupiny A. Hetrik strelil útočník Nitry Tomáš Chrenko.
Zdieľať
Veľkou oporou slovenského tímu bol aj brankár Michal Prádel, ktorý zneškodnil 34 striel. Zverenci trénera Petra Frühaufa, ktorí v piatok na úvod šampionátu podľahli Švédom 2:3, majú po dvoch stretnutiach na konte 3 body, Nemci zostávajú bez bodu.
Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj tretí duel v základnej skupine v noci na utorok, o polnoci SEČ vyzvú rovesníkov z USA.
MS do 20 rokov – skupina A (St. Paul):
Slovensko – Nemecko 4:1
Góly: 11. Chrenko (Nemec), 20. Chrenko (Nemec, Straka), 34. Chrenko (Svrček, Radivojevič), 60. Beluško – 52. Willhöft (Lewandowski). Rozhodcovia: Huber (Rak.), Verbeek – Pye (obaja Kan.), Stalder (Švaj.); vylúčení: 2:7 na 2 min.; presilovky: 2:0; oslabenia: 1:0. 3702 divákov.
Slovensko: Prádel – Fabuš, Radivojevič, Čapoš, Kalman, Goljer, Beluško, Kovalčík – Mišiak, Pobežal, Svrček – Chovan, Pitka, Tomík – Nemec, Chrenko, Murín – Dubravík, Tomka, Straka – Gašo.
Nemecko: Vieillard – Hense, Kretzschmar, Schams, Händel, Bleicher, F. Kose, Pape – Lewandowski, Boos, Willhöft – T. Kose, Schwarz, Seidl – Pul, Schäfer, Schneider – Schütz, Maul, Späth – Sager.
Správu budeme aktualizovať
Zápasník Karlos Vémola mal podľa českých médií pomáhať s prepravou kokaínu