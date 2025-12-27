|
Nedeľa 28.12.2025
Meniny má Ivana, Ivona
Denník - Správy
Zápasník Karlos Vémola mal podľa českých médií pomáhať s prepravou kokaínu
Vémola je obvinený z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom rozsahu, podľa českého práva je to kvalifikované najprísnejším odstavcom a sadzbou 10 až 18 rokov vo väzení.
Podľa českých médií pracuje polícia s verziou, že zápasník Karlos Vémola pomáhal s prepravou 20 kilogramov kokaínu z Veľkej Británie do Česka. Štyridsaťročnému zástupcovi zmiešaného bojového umenia (MMA) hrozí v prípade dokázania viny 10 až 18 rokov vo väzení.
Vémolu zadržali v obci Měchenice pri Prahe pred vianočnými sviatkami, v minulosti ho v Británii už odsúdili za drogový delikt. Vtedy mu uložili ročný pobyt vo väzení. Policajné zložky zo špeciálneho útvaru pracovali na prípade prepravy kokaínu viac ako dva roky. Okrem známeho zápasníka poslali do väzby ďalších dvoch obvinených. „Klient je obvinený z účasti na jednaní, ktoré sa malo stať pred piatimi rokmi, navyše v zahraničí. Za toto jednanie je už príslušný páchateľ odsúdený,“ uviedol Vémolov advokát Vlastimil Rampula.
Vémola je obvinený z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej činnosti v medzinárodnom rozsahu, podľa českého práva je to kvalifikované najprísnejším odstavcom a sadzbou 10 až 18 rokov vo väzení. Samotný zápasník sa už k celej kauze vyjadril na sociálnych sieťach: „Ďakujem všetkým za slová podpory, ktoré sa ku mne dostávajú. Veľmi si to vážim. Vôbec nerozumiem tomu, prečo som bol obvinený v kauze starej päť rokov, o ktorej nič neviem a navyše už bola vyriešená. Snažím sa všetko zvládať.“
